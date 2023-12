A nyílt kategóriában előbb Zengő Alföld–KÉSZ Group, majd Szigetépítő–FC Shwotime elődöntőket rendeznek a tornán, és ezek a mérkőzések jócskán ebéd után következnek a programban (13 és 14 órakor), míg a finálét a nap végén 19 órától tartják.

Zengő Alföld

A csapat jórészt NB-s labdarúgókból áll, például Dóra Donát, Papp Milán, Kéri Tamás, Schildkraut Krisztián vagy Ondrejó Tamás alkotja a keretét.

KÉSZ Group

Péter Sándor vezetésével olyan labdarúgók szerepelnek a csapatban, mint ifjabb Mihálffy Zsolt, aki a vármegyei II. osztályban újonc Zsombó meghatározó játékosa, vagy Lévai Norbert, esetleg Gera Zalán.

Szigetépítő

A tiszaszigeti eredetű klub a Sziget-kupákon már többször is maradandót alkotott, meglehet, most is arra készül, hogy letegye a névjegyét a Zengő Alföld 34. Kék Mókus-kupán. Mondjuk Dobronoky Viktorral, a futsalválogatott Szentes-Bíró Tamással és Rutai Balázzsal, valamint a kiskundorozsmai Ottlik-testvérekkel erre lesz is ki komoly lehetőség.

FC Showtime

A csapat a Hódmezővásárhelyi fiatalokra és NB III.-as játékosokra épít Sipos Zoltán irányításával. Vladul Stefan, ifjabb Sipos Zoltán és Sipos Gábor, Vaits Marcell egyaránt ismert NB-s szinte mind a vármegyében, mind az országban.