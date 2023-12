– Mondhatjuk, hogy ez volt a emlékezetesebb mérkőzése szegedi színekben?

– Igen, mondhatjuk, legalábbis ami a saját teljesítményemet illeti, biztos. Ám nem ez a legfontosabb, hanem a csapat és annak az eredménye, a helyezése.

– A dobogón telel a Szeged-Csanád GA, milyen érzés innen nézni az őszi szezont?

– Semmilyen, mert nem ez a célunk, hanem az első két hely. A harmadik pozíció nem ér feljutást, az egyéni produkció mellett ezt kell leginkább szem előtt tartani csapatként.

– Mégis: ennek ismeretében milyen volt ez az ősz?

– Sok új játékos érkezett a klubhoz, köztük én is. Kellett az idő ahhoz, hogy fél mozdulatokból is tudjuk, ki mit szeretne, merre mozog, mit csinál a másik. A sok döntetlen talán emiatt is alakult ki, hiszen a vezetésünk esetén nem tudtuk lezárni a meccseket, vagy amikor hátrányban voltunk, nem sikerült a fordítás, sőt buta gólokat is kaptunk. Kilenc ikszünk volt, ha ebből mondjuk négyszer nyerünk, másképpen mutatna a tabella. De ugye nincs értelme a "mi lett volna, ha" felvetéseknek, inkább elemezni kell, mi is volt a gond. Mert ugye egy darabig jól mutatott, hogy kilenc mérkőzésen át nem kaptunk ki, ám ebben csak két siker volt, most viszont már szebb a 12 veretlen meccs az 5 győzelemmel és a 7 iksszel, hála az utóbbi három sikernek. És ha csak az utolsó meccset is nyertük meg simán és nem kínkeservesen, akkor ezt a fonalat kell majd felvenni tavasszal.

– Már láthatók az erőviszonyok a tabella élén, hova tehető a Szeged?

– Játékosállományban az első három között vagyunk, de összességében öt olyan csapat van, amely elszakadt a többitől, és minden bizonnyal innen kerül ki majd a két feljutó is. Az NB II.-ben bárki bárkit legyőzhet, az aktuális forma, egy rossz hazaadás vagy egy kiállítás mindent alapjaiban felforgathat. Ezért is volt jó, hogy lejátszottuk a meccset és nyertünk 3–0-ra, mert így nyomás alatt vannak azok a csapatok, amelyeknek halasztani kellett. A tavaszi szezonban hétközben kell pótolniuk ezt a fordulót, meglátjuk, hogyan kezelik a szituációt.

– A Paks elleni nyári felkészülési meccsen hatalmas gólt szerzett, várta már, hogy bajnokin is betaláljon?

– Mindenki a gólért, az utána érkező extázisért futballozik. A Kazincbarcika ellen nekem is átszakadt egy gát, talán látható is volt, ám számomra érthetetlen módon az ellenfél kispadjáról piszkáltak, szerencsére csattanós volt a válaszom a rövid felső sarokba lőtt gólommal. Agresszívek vagyunk, ahogy minden csapat megpróbál az lenni ebben az osztályban, és a durvaság nem jellemző ránk, miközben mi azért kapunk rendesen.