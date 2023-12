– Kiváló év lehetett 2023 Önnek, hiszen Európa-bajnoki címet szerzett. Elégedett a mögöttünk hagyott évvel?

– Ennél többre nem kell vágyni! Sikerült nyernem az Európa-bajnokságon, ezzel egy olimpia előtti évben biztosítottam a kvalifikációmat az ötkarikás játékokra, ennek pedig örülni kell.

– Így azért bizonyára boldogan telnek a karácsonyi ünnepek.

– Ettől függetlenül is boldog ünnepem lett volna, így viszont biztosan kevesebb a feszültség, hiszen nincs ott a fejemben, hogy valamit még meg kell szerezzek, el kell érjek.

– Ilyenkor a lazítás, pihenés idejét éljük. Ez így van Önnél is?

– Két hetet kihagyunk, de azért két-három naponta ott vagyok a teremben, hogy ne essek ki teljesen ritmusból, de igen, mindenképpen kell egy kis lazítás.

– Mit hoz az új év? 2024 természetesen a paralimpiáról szól, de azért augusztusig még van idő, sűrű lesz a naptár?

– Január 22-én már versenyre utazok, így az év első napjaiban már visszatérek a kemény edzésekhez. Egyiptomban kezdődik az év elején a világkupa-sorozat, majd márciusban Olaszországban folytatódik, ahonnan nem is jövünk haza, hanem egyből megyünk a következő, spanyolországi állomásra. Ezen túl legalább egy szerbiai edzőtábort szeretnénk beiktatni februárban.

– Mennyire ismert már a paralimpia mezőnye? Tudja már, kik ellen játszhat majd Párizsban?

– Egy országból két versenyző lehet ott Párizsban, hiába vannak többen is elöl a világranglistán. Ez azért is érdekes, mert a világranglista első öt helyén egyaránt dél-koreai versenyző áll, és nem tudjuk, melyik két játékost küldik majd ki végül a paralimpiára. Az európai játékosok közül hárman-négyen már biztosan kint lesznek. Összesen tizenkétfős lesz a mezőny, lecsökkentették a létszámot, de nem is vagyunk sokan ebben a kategóriában, így nem egyszerű kiharcolni a részvételt.

– Érez majd nyomást Párizsban? Hiszen mégiscsak a regnáló Európa-bajnok játszik, ezt igyekszik majd a maga javára fordítani?

– Remélem, az ellenfeleim érzik majd ezt a nyomást, hogy kivel is játszanak.