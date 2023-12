Az OTP Bank-Pick Szegednek három mérkőzése maradt 2023-ban. Ma a NEKA vendége lesz, jövő szerdán pedig a Kielce, majd pénteken a Budakalász érkezik a Pick Arénába. A mai ellenfél tizenegy forduló alatt tíz pontot gyűjtött a magyar bajnokságban, akárcsak a Balatonfüred és a Budakalász.

A szegediek ötödször mérkőznek meg a NEKA-val, legutóbb tükörsimán, 30–19-re nyertek Balatonbogláron. Só­­tonyi László csapata idén otthon győzte le a Komlót, a Balatonfüredet és a Gyöngyöst, de a Fejér-B.Á.L. Veszprém és a PLER pályájáról is elvitték a pontokat.

Két korábbi szegedi akadé­mista, Ludmán Marcell és Molnár Robin is ott van a ba­latonbogláriak keretében. A szegedibe is visszatérhet Se­bastian Frimmel, aki a zágrábi BL-rangadót betegség miatt kihagyta. Akárcsak jövő pénteken Szegeden, ma este Balatonbogláron is lesz jótékonysági plüssdobás, így azt kérik a csapatok, aki teheti, mindkét bajnokira érkezzen egy kabalával.