– Milyen érzés apának lenni?

– Nagyon jó. Nyolc hónapos a kislányom, mellette azért megváltozik az ember élete természetesen pozitív irányba, de kezdem megszokni az érzést. Két mérkőzésemen már voltak a paksi stadionban az édesanyjával, és ugyan a televíziózás nincs megengedve neki, de ez alól kivételt képez, amikor én is játszom.

– És vajon a Paks bajnok lesz az NB I.-ben?

– Meglátjuk. Most fél távnál elsők vagyunk, egy pont az előnyünk a Fradi előtt, és azért valljuk be, arra, hogy a Paksi FC legyen a 2023–24-es szezon bajnoka az első osztályban, elég kevés az esély. Ahogy már említettem, ott van a Ferencváros is a mezőnyben, és bizony még mindig a zöld-fehér alakulat a legnagyobb favoritja az elsőségnek. Az biztos, ha megőriznénk ezt a helyezésünket, az azért nagyon durva lenne... Mi már egy dobogós helyezéssel is elégedettek lennénk.

– Amit most a Paks megcsinált, arra mondhatjuk, hogy extra volt?

– Igen, mondhatjuk. Ebben a fél évben elég sok minden összejött a csapatnak, és valóban extra produkciót nyújtottunk.

– A saját szerepével mennyire elégedett?

– Az év végivel teljes mértékben, a szezon elejivel annyira nem, de ott sérült voltam, és kihagytam az egész felkészülést, aztán amikor visszatértem, akkor annyira jól ment a csapatnak, hogy nem volt ok a változtatásra. Az esztendő végén aztán jó pár meccset tudtam végig lejátszani.

– Mennyire elégedett a mennyiséggel és a játék minőségével?

– Nyilván lehetett volna több a meccsszám, és persze, hogy lehetett volna jobb a minőség is. Mindig lehetne jobb, de összességében az év végi teljesítményre lehet azt mondani, hogy elégedettséggel tölt el.

– Mennyi pihenőt kaptak?

– Az utolsó bajnoki utáni záróvacsorát követően kaptuk meg a két hét szünetet, majd elutaztunk Békéscsabára. Itt vagyunk pár napot, aztán megyünk Szegedre, utána megint Békéscsabára, január 1-jén pedig Paksra, hiszen január 2-án kezdődik a felkészülés. Egyelőre pluszmunkára vonatkozó tervet nem kaptunk, de ez változhat még az elkövetkező napokban.

– Ebbe az időszakba a töltött káposzta vagy a bejgli evése belefér?

– Meghatározott mennyiségben igen. Amúgy sem vagyok hízásra hajlamos, így nálam belefér majd.