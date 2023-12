Immáron újra csapatkapitányával a soraiban játszott az SZTE-Szedeák a Kaposvár vendégeként, Balogh Szilárd ismét a kezdőcsapat tagja volt a szombat esti bajnokin.

Hamar tízpontos előnyre tett szert a Tisza-parti gárda, ebben pedig óriási szerepe volt Noah Locke-nak. A Szedeák hátvédje sorra szerezte a triplákat, és már az első negyedben 21 pontig jutott, tíz perc után pedig éppen dupla annyi pontnál járt Nikola Lazics csapata, mint ellenfele, 14–28. Remekül dobta a távoliakat a szegedi csapat, Bognár trojkája után már a húszat súrolta a különbség 14–33-nál. Cohill betörése után meg is volt a húsz közte, majd Zsíros már a hatodik szegedi triplát jegyezte – hét próbálkozásból. A Kaposvár is elkapta a fonalat kintről, és két tripla után 13 pontra jöttek fel.

A nagyszünet után ugyan gyorsan húsz közelire tornázta az előnyét a Szedeák, majd kimaradt három szegedi ziccer, amit kihasznált a Kaposvár: 11 pont maradt a szegedi előnyből. Eaddy távolija után tízen belülre is benézett a somogyi csapat 61–70-nél, de ekkor megrázta magát a Szedeák. Lake, majd Mucza volt eredményes, így 14 pontos előnyről várhatta az utolsó negyedet az SZTE-Szedeák.

A negyedik negyedben egyszer még 11 pontra feljöttek a hazaiak, de a szegedi támadójátékra ezen az estén nem volt válasza a Kaposvárnak. Zsíros, majd Locke is fontos pillanatban szerzett kosarat, folyamatosan 15 pont körül volt a szegedi előny. Zsíros triplájával a százat is átlépte a Szedeák, ezzel a szezonban először jutott száz pont fölé, és végül 105–90-re nyert. Bár hárman is végigjátszották a meccset a szegediek közül, de Woolridge (21 pont, 13 gólpassz, 9 lepattanó), Locke (38 pont, 5 lepattanó) és Bognár Kristóf is (11 pont, 10 lepattanó) remek játékkal rukkoltak elő, nagyban hozzájárultak a szegedi győzelemhez.

Kometa Kaposvári KK–SZTE-Szedeák 90–105 (14–28, 26–28, 25–23, 25–26)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 10. forduló. Kaposvár, 800 néző. Vezette: Praksch, Goda, Kovács N.

Kaposvár: Eaddy 17/15, ABELL 25/3, Paár 12, Koprivica 3, JACKSON 19/6. Csere: Krnjajszki 6, Bogdán 2, Puska 2, Halmai 2, Fazekas M. 2. Vezetőedző: Váradi Kornél

SZTE-Szedeák: WOOLRIDGE 21, Balogh 2, LOCKE 38/18, BOGNÁR 11/3, Lake 13. Csere: Zsíros 11/9, Mucza 7/3, Cohill 2. Vezetőedző: Nikola Lazics.