A Tisza-partiak egy siker mellett öt döntetlent játszottak, míg 11-szer kikaptak, közben szereztek 14 gólt (ez a legkevesebb a csoportban), és kaptak 29-et (ebben a statisztikában viszont a 11. helyen állnak).

– Hogy mi hiányzott leginkább? Nehéz megfogalmazni, de mégis könnyű: a győzelem. Ha a szezon elején azok a meccsek, amelyeken döntetlent értünk el, három ponttal zárulnak, biztos vagyok benne, hogy nem kellett volna edzőt váltani, két-három sikerrel több szerepelne a csapat mellett, így pedig még a tabellán elfoglalt helyezés is egészen mást mutatna. Nem csak szakmailag, hanem emocionálisan is megérintett az edzőváltás, hiszen Andorka Péterrel elég régóta ismerjük egymást. Nyíregyházán együtt játszottunk, aztán a Szegedben két időszakban is csapattársam volt, majd közösen dolgoztunk, szóval nem volt egyszerű a helyzet – mondta Germán Tamás, a Szeged-Csanád GA klub- és csapatmenedzsere.

A bajnokság végén minden csoportból három csapat csont nélkül kiesik, ahogy a négy csoport legrosszabb 13. helyezettje is – ez tíz klubot érint. Azt még érdemes tudni a szegediek lehetőségeiről, hogy a meccsjegyzőkönyvben csak négy olyan játékos kaphatott helyett, aki 2001. december 31-én vagy annál korábban született, a többieknek mind 2002-esnek, illetve annál fiatalabbnak kellett lennie, míg a többi csapattal szemben csak egy kikötés van: végig pályán kell lennie egy 2004-es születésű játékosnak.

– Sok a fiatal, de egészen másképpen játszottak a bajnokság elején, mint a végén. Minden játékos önmagához képest sokat fejlődött, voltaképpen ez lenne a második csapatok legfontosabb szerepe. Azt be kell vallanom, mi, vezetők is hibáztunk az NB III.-as rajt előtt abban, hogy rosszul mértük fel a keret erejét. Az idős szabállyal is sokat küszködtünk, és innen sem jött sajnos az a szintű segítség, amelyre szükség lett volna a még több ponthoz, bár ezek az idősnek nevezett játékosok is csak 21-23 évesek – vélte Germán.

A legfontosabb kérdés most az, bent maradhat-e a Szeged II.?

– Bilics Igor elkezdett valamit, így ő marad az edző, megkapja a bizalmat a továbbiakban is. Elég hosszú ideje lesz arra, hogy komoly munkát végezzen el a csapattal a március 4-én folytatódó bajnokság előtt. Az ősz vége felé már tudtunk pontokat szerezni, a győzelmek sajnos elmaradtak, de egy jó rajttal egészen szép tavaszt produkálhatunk. Most elvárás, hogy bent maradjon a csapat. A startnál a középmezőny elejét tűztük ki célnak, ám az eredmények alakulása révén már csak a bent maradás lehet a realitás – nyilatkozta végül Germán Tamás.