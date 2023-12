31–30 a 2015–2016-os idényben, 26–25 a 2012–2013-as idényben. Ez az a két meccseredmény, amely során a Szeged képes volt legyőzni történelme során a Kielcét az újszegedi sportcsarnokban. Legutóbb Lengyelországban is megtört a jég, hiszen először sikerült pontot szereznie a Picknek a 27–27-es döntetlennek köszönhetően a Légiók csarnokának nevezett komplexumban.

Öt lehetőség, amelyből minél hamarabb és minél többet meg kellene ragadni. Kielce, Kolstad, Kiel. Ez az a három együttes, amely ellen a Pick Arénában futhat majd ki a Kárpáti-legénység a pontokért, míg idegenben az Aalborg és a Paris Saint-Germain lesz az ellenfél 2024 tavaszán.

Itt az első lehetőség. Könnyű feladata már nem lesz a Szegednek, így ha azzal számolunk, hogy csütörtökön este a Zagreb begyűjti a kötelezőnek tűnő két pontot Bitolában az Eurofarm Peliszter vendégeként, akkor Dean Bombacéknak minimum egy bravúrsikert aratniuk kell a hátralévő öt forduló valamelyikén. A horvátok ezt követően már csak a PSG-t fogadják, míg Kielbe, a Kolstad otthonába és Aalborgba is utaznak 2024-ben. Így a Tisza-partiak két győzelemmel picit talán már megnyugodhatnának majd.

A Kielce elleni siker viszont csöppet sem tűnik egyszerűnek. A két csapat októberi, lengyelországi találkozójáról a hazaiak két legnagyobb világklasszisa, Alex Dujshebaev és Andreas Wolff, valamint Pawel Paczkowski is hiányzott. Mára viszont visszatértek, a legutóbbi, 35–25-ös Peliszter elleni győzelemből Wolff kilenc védéssel, A. Dujshebaev pedig öt, Paczkowski egy góllal vette ki a részét.

Jó hír, hogy szegedi részről úgy tűnik, mindenki egészséges, ráadásul vádlisérülését követően Bánhidi Bence is jó formában kezdett. Zágrábban az utolsó negyedórában neki is volt köszönhető a felzárkózás, míg a NEKA otthonában tíz lövéből tíz gólt szerzett. Így a magyar válogatott beálló akár azt a különbséget is jelentheti majd szerdán este, amely klasszis teljesítmény nagy lépést jelentene az OTP Bank-Pick Szeged továbbjutása felé.