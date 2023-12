A vármegyei labdarúgó-bajnokságok közül még egy ligában, a III. osztályban játszanak teljes fordulót a hétvégén. Szombaton és vasárnap az amatőr válogatott Gyulán játszik majd területi selejtezőt, a harmadik vonal képviselői azonban még bajnoki pontokért küzdenek.

Nyílt még az őszi bajnoki cím kérdése is, a jelenleg élen álló Tiszasziget II.-nek a félévi elsőséghez legalább egy pontot kell szereznie Szatymazon. Vereségével is az élen telelhet még a csapat, ekkor azonban a Baks nem nyerhet Zákányszéken. A dobogóért is nagy csata van még a Baks (25 pont), Forráskút (25 pont), Öttömös (24 pont) között.

A hétvégi program, vármegyei III. osztály, szombat, 11 óra: Sándorfalva II.–Forráskút. 14 óra: Zákányszék–Baks. Vasárnap, 10 óra: Makó FC-Duocor-Givaudan–Ruzsa. 13 óra: Szatymaz–Tiszasziget II., Üllés–Öttömös, Csanádpalota–Pusztamérges. A Földeák szabadnapos.