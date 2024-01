Ezúttal sem kezdett jól az SZTE-Szedeák, amely akárcsak a legutóbbi két bajnokiján, most is korán komolyabb hátrányba került. Közel három perc után szerezte meg első pontjait a szegedi csapat, (7–2), de erre is két hazai kosár érkezett válaszként, így 11–2-nél időt kellett kérnie Nikola Lazicsnak.

Az eladott labdákkal is gondjai akadtak a Szedeáknak, miközben Riddley játszott ihletett formában, az oroszlányi irányító vezérletével tízpontosra nőtt a szegediek hátránya. A Szedeák hétfőn igazolt légiósa, Brendan Bailey remekül szállt be a padról, gyorsan eljutott tíz pontig, így bár 30–14-nél 16 ponttal is vezetett az OSE, nem sokkal később ezt hatra csökkentette a Szedeák 36–30-nál. Nem igazán ment a dobás a Tisza-partiak közül Bailey-n kívül másnak az első félidőben, védekezésben pedig sok támadólepattanót engedtek ellenfelüknek, amit rendre megbüntetett az OSE. Hatnál közelebb így nem tudott jönni a Szedeák, ellenben John Jr. záskolt az első félidőt lezárva, így 12 ponttal, 47–35-re vezetett az Oroszlány a nagyszünetben.

Hullámzó meccs volt, a Szedeák többször is visszajött hat pontra a harmadik negyedben, viszont ennél közelebb sokáig nem sikerült zárkózni. Woolridge szedett egy támadólepattanó utáni kosarat, amikor 63–59-nél időt kért az Oroszlány. Szinte ugyaninnen, 66–61-ről jöhetett az utolsó negyed – nem játszott jól ugyan a Szedeák, de így is volt esélye arra, hogy megfordítsa a meccset.

70–68-nál volt a legszorosabb az állás, de ekkor Thomas kosara következett, majd Polutak szedett újabb támadólepattanót, és ebből egy kosarat. Nem tudott egyenlíteni a Szedeák, e helyett ismét hatra ment el az OSE, bár Zsíros egy triplával ezt gyorsan kettőre csökkentette ismét. Egy eladott labda után Riddley büntetőivel azonban újra négy volt a különbség – a kulcspillanatokban nem hozott jó döntésekt a Szedeák. 78–74-nél kért időt Nikola Lazics, ám innen nem sikerült újra közelebb lépni. Kijött az a fáradtság, amit az elmúlt egy hét utazásai okoztak, ezzel a lehetőséggel pedig élt az egyébként nem extrát játszó Oroszlány, és végül 88–79-re nyert.

Mindent egybevéve is volt esélye egy újabb idegenbeli győzelemre az SZTE-Szedeáknak, de a fáradtság rányomta a bélyegét a szegediek játékára.

MVM-OSE Lions–SZTE-Szedeák 88–79 (24–14, 23–21, 19–26 , 22–18)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 18. forduló. Oroszlány, Krajnyik "Akác" András sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Benczúr, Makrai, Jankovics.

Oroszlány: RIDDLEY 27/12, Szabadfi 2, Gholston 11, John Jr. 3, Polutak 16. Csere: Ruják 2, THOMAS 25/6, Balsay 2, Gáspár, Illés. Vezetőedző: Váradi Kornél.

SZTE-Szedeák: WOOLRIDGE 19, Balogh 5, Locke 14/3, Bognár 9, Lake 2. Csere: BAILEY 25/12, Zsíros 3/3, Mucza, Cohill 2. Vezetőedző: Nikola Lazics.