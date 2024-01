Az utolsó hat meccsén nyeretlen maradt, és csupán egy pontot szerzett a Szentesi Kinizsi a labdarúgó vármegyei I. osztályban. Ez a periódus komoly árnyékot vet a Kurca-parti csapat őszi teljesítményére, hiszen így 15 megszerzett ponttal a tabella kilencedik helyéről várhatja majd a folytatást.

– A szezon kétharmadáig nem voltak különösebb problémáink, a realitásoknak megfelelően szerepeltünk. Az őszünk egészét nézve több volt bennünk, jobb eredményt vártunk magunktól, az utolsó négy-öt mérkőzés azonban nagyon elcsúszott. Mentális problémákkal is küzdöttünk, nem bírtuk el az egyéni hibákat. Számunkra nagyon jókor jött a szünet, szeretnénk előrébb lépni tavasszal a jelenlegi pozíciónkból – mondta Sallai Róbert, a Szentesi Kinizsi edzője.

Mivel a szezon február 10-én folytatódik, így a kerettagok már javában végzik a téli felkészülési munkát. Az első foglalkozást január harmadikán tartották meg a szentesi játékosoknak, és heti négy edzéssel készül a csapat a tavaszi szezonra. A tervek szerint a Mórahalom elleni rajtig öt tesztmeccset is játszik a gárda, amely a Balástya mellett négy, vármegyén kívüli ellenféllel szemben gyakorol. A Békés vármegyei I. osztályú Nagyszénás, a Bács-Kiskun vármegyei I. osztályban szereplő kecskeméti Hírös-Ép, valamint két Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei gárda, a Cserkeszőlő és a Kunszentmárton szerepel az ellenfelek között.

Ami a keretbeli változásokat illeti, jelenleg nincs távozója a csapatnak, ugyanakkor várhatóan lesz olyan, aki befejezi a nagypályás futballt. Egy kapust szeretnének igazolni a szentesiek a tél folyamán, míg két labdarúgó egyaránt hosszú sérülésből tér vissza, Mészáros Máté, valamint Farkas Miklós egyaránt újból a csapat rendelkezésére áll.

A Szentesre három kulcsmeccs vár majd a tavaszi szezon első három fordulójában, hiszen a Mórahalom elleni nyitányt követően két olyan csapattal, a Bordánnyal és az FK Szegeddel találkozik, amely közvetlenül előtte, illetve mögötte áll a bajnoki tabellán.

– A hatodik hely reális célként kitűzhető számunkra. A Mórahalom sincs extra messze, de hét forduló alatt nem reális, hogy őket megelőzzük. Az első tíz forduló során ott is voltunk a felsőházban, most is az a célunk, hogy a tavasszal úgy teljesítsünk, hogy visszakerüljünk az első hat csapat közé – zárta Sallai Róbert.

Így készülnek a vármegyei I. osztály csapatai a tavaszi folytatásra:

FK 1899 Szeged-SZEOL

Hódmezővásárhelyi FC II.

Ásotthalmi TE