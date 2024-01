Ellenállhatatlanul kezdett a Falco KC Szombathely az SZTE-Szedeák ellen. A két csapat októberi meccsét a Tisza-partiak nyerték meg, az pedig a címvédő egyetlen szezonbeli vereségének számít ebben a szezonban.

13–0-al kezdődött ugyanis a meccs, védekezésben nem tudta felvenni a ritmust ellenfelével a Szedeák, amely támadásban is pontatlan volt. Lake szerezte az első szegedi pontokat négy és fél perc után, és az első negyed utolsó percéig csak az amerikai center szerzett kosarat a Szedeák játékosai közül. Balogh törte meg ezt a sorozatot, de kosara után is húsz ponttal, 29–9-re vezetett a Falco. A címvédő a harminc pontot is átlépte az első negyedben.

A folytatásban ugyan szorosabb meccset tudott játszani Nikola Lazics csapata az Arena Savariában, de ez csak arra volt elég, hogy tartsa ezt a húsz pont körüli hátrányát. Locke triplái is megérkeztek, de a Falco 80%-al dobott, extrán jöttek a távoliak is a hazaiaktól, így amikor egy kicsit is közelebb léphetett volna ellenfeléhez a Szedeák, mindig jött egy válasz hazai oldalról. A félidőt Benke sarokhármasa zárta, és Woolridge ugyan bedobta a saját térfeléről, de ez már időn túl történt, 23 ponttal, 58–35-re vezetett a Falco.

Sok minden nem változott a második félidőben sem, a Falco továbbra is remekül triplázott. A harmadik negyed közepén Bognár öt pontjával, majd Mayer Ákos triplájával közelebb jött ugyan a Szedeák, de vérmes reményei nem lehettek már ekkor.

A negyedik negyed elején Nikola Lazics már csak magyar játékosoknak szavazott játékidőt, gondolván a szerdai kupameccsre is. Laluska Bence a múlt heti bemutatkozás után megszerezte az első pontjait a Szedeákban, a Falco pedig átlépte a 100 pontot, és visszavágott az októberi, szegedi vereségért, és zsinórban a tizenharmadik győzelmét aratta.

Az SZTE-Szedeáknak nem ez volt a legfontosabb meccse a szezonban: szerdán például a "szomszédban", a Körmend otthonában a Magyar kupa négyes döntője lesz a tét a szegediek számára.

Falco KC Szombathely–SZTE-Szedeák 110–80 (32–11, 26–24, 37–23, 15–22)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 17. forduló. Szombathely, Schaeffler Arena Savaria, 2500 néző. Vezette: Mészáros, Goda, Pozsonyi.

Falco: Pot 13/6, Tanoh Dez 2, Benke 19/15, Tiby 13, Keller 2. Csere: Pongó 10/6, Perl 17/3, Barac 10, Jordano 8/6, Verasztó 3/3, Krivacsevics 7, Kovács B. 6/6. Vezetőedző: Milos Konakov.

SZTE-Szedeák: Woolridge 10, Balogh 10, Locke 6/6, Bognár 12/3, Lake 17. Csere: Mucza 2, Zsíros 4, Cohill 5/3, Mayer 10/6, Laluska 2. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Kipontozódott: Mucza (31.).