Egy komoly sorozat zárásához érkezik az SZTE-Szedeák, amely az elmúlt napok Vas vármegyei túrázásaihoz képest már egy egészen könnyed utazás előtt. A Tisza-partiaknak ezúttal "csak" Oroszlányig kell utazniuk a következő bajnokijukra – a fáradtságot ugyanakkor valamennyire kompenzálhatja az az öröm, amelyet a Körmend kiejtése jelent a magyar kupából. A Szedeák 15 pontos hátrányból tudott fordítani szerdán, és története során negyedjére játszhat majd elődöntőt a magyar kupában.

– Nem kezdtünk jól, az elején láttam az arcokon, hogy nincs meg a kellő energia, de a második negyedre megtaláltuk a ritmust, a szünet után pedig a védekezést is összekaptuk. A végén a „small ball-ból” jól jöttünk ki, előnyünkre vált, hogy a csapatból többen képesek több poszton is helytállni. Nagyon jó érzés volt abban a hangulatban nyerni, és a győzelem értékét növeli, hogy csapatként sikerült felülkerekednünk – tekintett vissza a körmendi kupacsatára Mucza Tamás, a Szedeák játékosa.

Ez viszont a múlt, az áprilisi négyes döntőig pedig sok minden vár még a Szedeákra. Kezdésként máris itt a következő, igencsak fontos feladat a bajnokságban. Az Oroszlány ugyan jelenleg a sereghajtó, 14. helyen áll, miután legutóbb kikapott a Budapesti Honvéd otthonában, de az oroszlányi csarnokban nyerni bizony nem könnyű feladat. Ha ezt meg is teszi egy csapat, általában nem könnyen szerzi meg a sikert, az SZTE-Szedeáknak például eddigi öt próbálkozása során nem is sikerült még nyernie a Krajnyik András sportcsarnokban. Az Oroszlánynál edzőváltás is történt a közelmúltban, Simon Petrov helyét Váradi Kornél vette át, ám az OSE egy hatos nyeretlen szériával várhatja a meccset.

– Nagyon szeretek Oroszlányba visszamenni, több korábbi csapattársammal is tartom a kapcsolatot, de ez most nem számít, csak az a fontos, hogy megnyerjük a mérkőzést. Nagyon szoros a tabella és minden győzelemre nagy szükségünk van, hogy megerősítsük a pozíciónkat – utalt a tavaly nyáron éppen Oroszlányból Szegedre szerződő Mucza Tamás arra, hogy a tabellán negyedik DEAC és a 11. Pécs között mindössze két győzelem különbség van, azaz minden egyes sikernek óriási jelentősége lehet majd az alapszakasz végén.