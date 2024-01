Eredmények, nyílt kategória, csoportmérkőzések, A csoport: Makó FC II–JAG-er Maister 7–1. B csoport: Mártély United–Brigád 5–2, Bálint Optika–NFC 6–3, Givaudan–Brigád 5–7. C csoport: Old Boys–Földeáki TC 6–4, Old Boys–Goal Diggers 6–1.

Nyolcaddöntők: Spartani 2024–Givaudan 5–1, Bálint Optika–Goal Diggers 7–1, Varga Caffe–Makó FC U17 6–1, Old Boys–JAG-er Maister 4–2, Makó FC II.–Brigád 1–7, Mártély United–Földeáki TC 12–4. Negyeddöntők: Spartani 2024–Old Boys 10–5, Bálint Optika–Brigád 2–3, Varga Caffe–Mártély United 1–6. Hármas döntő: Spartani 2024–Brigád 6–3, Spartani 2024–Mártély United 9–5, Brigád–Mártély United 2–3.

+35-ös korosztály: Galla Zrt.–Földeáki Öregfiúk 9–1, Givaudan–Garázs Baráti Kör 4–8, Galla Zrt.–Givaudan 7–2, Garázs Baráti Kör–Nepavill 5–5, Givaudan–Földeáki Öregfiúk 7–4. Döntő: Galla Zrt.–Kiszombor SK 3–5.

+45-ös korosztály: AS Lanerossi–Old Boys Pécska 1–3, AS Lanerossi–Irányi Söröző 2–5, Givaudan–Garázs Baráti Kör 5–3, AS Lanerossi–Garázs Baráti Kör 4–2, Irányi Söröző–Old Boys Pécska 4–3, AS Lanerossi–Givaudan 3–4.

Végeredmény, nyílt kategória: 1. Spartani 2024, 2. Mártély United, 3. Brigád. +35-ös kategória: 1. Kiszombor SK, 2. Galla Zrt., 3. Garázs Baráti Kör. +45-ös kategória: 1. Givaudan, 2. Old Boys Pécska, 3. Irányi Söröző.