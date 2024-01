Pokoli hangulatban, Zágrábban rendezték a 2022-es spliti Európa-bajnokság döntőjének visszavágóját. Itt most annyi volt a különbség, hogy a magyar és a horvát férfi vízilabda-válogatott ezúttal már az elődöntőben egymás útját keresztezte. A hazaiaknál a döntős keretből kilencen, nálunk viszont mindössze négyen voltak ott a meccskeretben.

Igazán nagy tétje az elődöntőnek a horvátok számára volt, hiszen ők még nem rendelkeznek olimpiai kvótával. Ahhoz, hogy ez változzon, ahhoz Eb-aranyéremre lenne szükségük… Varga Zsolt szövetségi kapitány viszont a nyári világbajnoki cím után bátran építheti már a jövő csapatát, alaposan megfiatalított kerettel művelt már azzal is csodát, hogy a szerbeket búcsúztatta tanítványaival az Eb-negyeddöntőben.

Az orosz származású Konstantin Kharkov találatával indult a “kisdöntő”, majd a következő támadásból Fekete Gergő talált be. A magyar kapuban az a Gyapjas Viktor kezdett, aki annak a Gyapjas Brendonnak az öccse, aki a 2021–2022-es idényben a Szegedi VE-t erősítette. Ott volt hamar a vízben Vismeg Zsombor is, aki a Metalcom Szentesben játszó Vismeg Botond öccse. A kiélezett, kissé tapogatózó első negyed 2–2-vel fejeződött be.

A második negyedben nem ültek jól a magyar lövések, olykor talán a tanácstalanságot is felfedezhettük a támadásaink során, míg a hazaiak újabb két gólt lőttek. Mindezeknek köszönhetően a nagyszünetben 2–4 állt az eredményjelzőn.

Egy gólgazdag harmadik negyedben sikerült eggyel csökkenteni a különbséget Nagy Ádáméknak, de a negyedik negyedben kijött a horvátok nagyobb rutinja – olykor szerencséje – és magabiztos, 11–8-as győzelemmel bejutottak a döntőbe.

Magyarország–Horvátország 8–11 (2–2, 0–2,4–3, 2–4)

Férfi vízilabda, Európa-bajnokság, elődöntő. Zágráb, Mladost Sportközpont. Vezette: Alexandrescu (román), Putnikovics (szerb).

Magyarország: Gyapjas V. – Tátrai, Vigvári Vi. 3, Nagy Á. 3, Fekete G. 2, Burián, Kovács G. Csere: Bányai (kapus), Varga V., Pohl, Vigvári Ve., Vismeg Zs., Hárai. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt.

Horvátország: Bijac – Fatovic 2, Biljaka, Bukic, Vukicevic 1, Zuvela, Vrlic 1. Csere: Buric 1, Loncar 1, Marinic Kragic 3, Butic 1, Kharkov 1. Szövetségi kapitány: Ivica Tucak.

Gól – emberelőnyből: 11/4, ill. 8/4.

Ötméteresből: -, ill. 2/2.

Kipontozódott: Vismeg Zs., ill. Biljaka, Zuvela.