Lejátszotta első felkészülési mérkőzését az NB III.-as Hódmezővásárhelyi FC. Antal Krisztián együttese a másodosztályban érdekelt BVSC vendégeként lépett pályára, és az első félidő felére magasabb osztálybeli edzőpartnere már három góllal vezetett, végül pedig öt találattal nyert. A vásárhelyiek szombaton a Szeged-Csanád GA II. ellen folytatják felkészülésüket.

Ami a vármegyei osztályokban szereplő csapatokat illeti, a szezon február 10-én folytatódik, így a legtöbb I. osztályban érdekelt csapat már javában végzi a felkészülési munkát. Idegenben győzte le a vármegyei II. osztály őszi bajnokát, a Sándorfalvát az SZVSE, miután a vármegyei élvonal első helyezettje Amariutei fejesével került előnybe, majd Beretka is fejjl volt eredményes. Oláh egy kontrából ugyan szépített, de Ábrahám-Fúrús találatával bebiztosította győzelmét az SZVSE.

Idegenben nyert a Tiszasziget is, amely egy gól nélküli első félidőt követően győzött Makón. A Kiskundorozsma szűken győzött az FK 1899 Szeged-SZEOL otthonában, az Algyő viszont négy gólt szerzett, és legyőzte a Békés vármegyei I. osztályban érdekelt Orosházát. A Bordány is egy szomszédos vármegyei csapat ellen gyakorolt, de itt a meccs egyetlen találatát a Jánoshalma szerezte. A Balástya és a Mórahalom is hét lőtt gólig jutott, előbbi csapat Bitó Martin mesterötösének is köszönhetően tudta legyőzni az Ásotthalmot, míg a mórahalmiaknál Bokányi Richárd négyszer volt eredményes a Soltvadkert elleni felkészülési mérkőzésen.

Eredmények: BVSC (NB II.)–Hódmezővásárhelyi FC (NB III.) 5–0 (3–0), Makó–Tiszasziget 1–3 (0–0), FK 1899 Szeged-SZEOL–Kiskundorozsma 0–1, Orosházi MTK-ULE–Algyő 2–4, algyői gól: Buchholcz, Kardos, Deák, Pócs. Sándorfalva–SZVSE 1–3, gsz.: Oláh, ill. Amariutei, Beretka, Ábrahám-Fúrús. Bordány–Jánoshalma 0–1, Ásotthalom–Balástya 3–7, balástyai gól: Bitó M. (5), Fekete, öngól. Mórahalom–Soltvadkert 7–2, mórahalmi gól: Bokányi (4), Fodor, Csehó, Rádóczi.