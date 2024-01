– Melyik a kedvenc angol klubcsapata?

– Ilyen nincs, bármennyire is furcsas. Magát az angol bajnokságot mindig is nagyra tartottam és szerettem volna ott futballozni, illetve megtapasztalni az ottani körülményeket. Ám én inkább a spanyol vonalat kedvelem, Real Madrid-szurkoló vagyok.

– Milyen volt abban a világban élni, amelyre gyerekkorától kezdve vágyott?

– Az első fél év volt nagyon nehéz, hiszen rá kellett hangolódni az egészre, és 2018 augusztusától november végéig vártam az akadémiai átigazolás miatt, mert nehezen jött meg a játékengedélyem. A szegedi körülmények abszolút nincsenek elmaradva semmiben akár az edzőpályák minősége, akár a komfortérzet, akár a stadion szempontjából az angoltól. Az ottani pályafutásom legelején ért egy olyan hűha-érzés, amikor az akkor a másodosztályban szereplő Aston Villában szerepelt John Terry, Mile Jedinak vagy a Manchester United felnőttcsapatától kölcsönbe érkezett kapus, Sam Johnstone, aki már a Premier League-ben véd. Meglepő volt látni őket élőben, hiszen találkoztam a hőseimmel, velük töltöttem el naponta több órát, és megláttam az emberi oldalaikat is. Az edzésmunka inkább taktikai és technikai volt, erre helyezték a hangsúlyt, és a klub DNS-ét próbálták meg belenevelni a játékosokba. Egyébként ugyanezt tapasztalom Szegeden is, azaz komolyan veszik a technikai és a taktikai képzést, és ez meg is látszik az őszi szereplésen.

Onódi Ákos 2001-ben született Győrben, 2007-től Mindszentpusztán játszott, 2011-től futballozott Győrben, majd 2018-ban került az Aston Villához. Többször is kölcsönadták, előbb a hetedosztályú Bromsgrove Sportinghoz, majd a ciprusi Akritasz Hlorakaszhoz, ezen a télen pedig a Szeged-Csanád GA két és fél éves szerződést kötött vele.

– Mennyire volt visszalépés a hetedik ligában játszani?

– Egyáltalán nem volt visszalépés. Az akadémiai futball után sokkal jobb érzés egy felnőtt csapattal edzeni és meccsekre járni, mert így más tapasztalatokat gyűjthettem, más az atmoszféra is. Ezért is jó, hogy kölcsönben szerepelhettem, ahol elsődlegesen nem az volt a szempont, hogy minél magasabb szinten játsszak, hanem hogy az elsajátított alap taktikai, technikai elemeket át tudjam vinni a felnőtt futballba, hogy kényelmesen érezzem magam benne, illetve ne legyen rajtam az a fajta nyomás, amely a fiatalokra jellemző. Így pedig sokkal hatékonyabb volt az átmenet az akadémista futballból a felnőttbe. Fél évente mindig leültünk a stábbal, és leírtuk a célokat arra az időszakra. Ezen kívül az iskoláztatásra is komoly hangsúlyt fektetnek: az első két évben magántanulóként hazajártam Győrbe, és így érettségiztem le. Majd azt néztük, milyen felsőfokú lehetőségek vannak, végül online-kurzusokat vettem fel, mellette pedig nagyon sok könyvet olvastam el, és ezeket is belefoglaltuk a célkitűzéses listába.

– Ciprus mit adott a pályafutásához?

– Ott tapasztaltam meg először az igazi profi létet, illetve azt, hogy már nem kölcsönben érkeztem. Egyből belekerültem a mély vízbe, és a felnőtt futballban találtam meg magamat. Szerettem volna minél hamarabb kikerülni az akadémiai rendszerből, ez ekkor sikerült. Az akadémiai rendszerben heti, havi értékelők vannak, folyamatos a kommunikáció, míg Cipruson tettem a saját dolgomat, állandó volt a küzdelem, teljesen más közeg volt az eredménycentrikussággal, a stáb hozzáállásával – ez a kőkemény profizmus.

– Szegeden két stabil kapusa van az NB II.-es csapatnak, mi a célja?

– Ezt már a vezetőedző is megfogalmazta: minden posztra szeretne több nagyon jó képességű játékost a keretben tudni. Kiváló lesz a versenyhelyzet, ha valaki nem játszik, saját magáért is edz, de elsősorban a csapat érdekeit kell mindenkinek szolgálnia. Csapatszinten kell sikeresnek lenni, emellett segítenem kell a társakat. Ha én jól edzek, akkor a többieknek is muszáj ugyanúgy, vagy még jobban dolgozni. Van előrelépési lehetőség, ezt több példával alá lehet támasztani.