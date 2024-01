Az ötödik helyről várhatja a tavaszi folytatást a labdarúgó vármegyei I. osztályban a Kéménygyártó-Mórahalom VSE. A homokháti gárda kiválóan szerepelt hazai pályán az ősz során, hiszen hét meccséből ötöt is megnyert, és a dobogón álló Kiskundorozsmától csak három pont a lemaradása.

– Félig tele, de félig üres is az a bizonyos pohár. A hazai mérlegünk rendben van, csak az SZVSE és a Tiszasziget vitt el tőlünk pontot. Makón viszont rossz felfogásban játszottunk, Balástyán pedig hiába produkáltuk a szezon legjobb félidejét, ez nem párosult eredménnyel. A rangadókon jól teljesítettünk, a gólarányunk a második legjobbnak számít, és annak ellenére is stabil volt a védelmünk, hogy folyamatosan estek ki onnan emberek. A támadósorba kellett erősítenünk, ez meg is történt. Tavasszal az úgymond kötelező meccseken jobban kell figyelnünk, de hangsúlyozom, ebben az osztályban minden csapatnak megvan a maga erőssége, amivel bárkit le tud győzni – mondta lapunknak Papp Endre, a Mórahalom edzője.

Ha már az átigazolások, két támadó csatlakozott a csapathoz. A 21 éves Dobronoky Viktor az NB III.-as Hódmezővásárhelyi FC-től érkezett Mórahalomra, míg a 28 éves Hatvani István Budapesten töltött éveket követően tér vissza a Csongrád-Csanád vármegyei labdarúgás vérkeringésébe, legutóbb az Algyő játékosa volt. Két távozója is akad a Mórahalomnak, Baucic Toni a vármegyei II. osztályú Deszkhez igazolt a több játéklehetőség reményében, míg Trója Gábor tanulmányaival nem tudja összeegyeztetni a magasabb szintű futballt, így a Domaszékben játszik tavasszal.

A Mórahalom január negyedikén kezdte meg a felkészülést a tavaszi szezonra, a rávezető jellegű foglalkozásokat követően pedig január nyolcadikától már folyamatosan nagy létszámmal készülnek a február 10-i folytatásra. A csapat már két edzőmeccsen túl van, az SZVSE-től 7–3-as vereséget szenvedtek, míg a Soltvadkertet 7–2-re legyőzték.

– Az alapszakaszból csak a Tiszasziget elleni idegenbeli meccs vár ránk rangadóként. Hét meccs múlva kapunk reális képet, hol is van a helyünk. Szeretnénk persze a dobogóra, vagy annak környékére odaérni, de a legfontosabb, hogy a tavalyi évhez képest sikerüljön fejlődnünk – tette hozzá Papp Endre.

