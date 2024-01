A koszovói KF Llapi együttese immár egy hete edzőtáborozik a törökországi Belekben, és ezalatt a Szeged-Csanád GA elleni találkozó volt a harmadik felkészülési meccse. Előbb az üzbég Nasaf Qarshi ellen kapott ki 2–1-re, majd az NB I.-es Kecskeméttől 2–0-ra.

A koszovói klub sormintája folytatódott, mert a Tisza-parti alakulatot sem tudta legyőzni, sőt a szegediek 1–0-ra nyertek. Azaz Alekszandar Sztevanovics együttese jól kezdte az edzőtábort, és a hazai másodosztályban kiemelkedő védelemmel rendelkező csapat ezúttal sem kapott gólt. A találkozó egyetlen gólja az 52. percben született, ekkor Márkvárt Dávid oldalszabadrúgása után a koszovóiak kapusa egy reflex mozdulattal középre ütötte ki a labdát, amit lesipuskás módon a frissen leigazolt Klausz Milán közelről a hálóba juttatott.

– A felkészülés jelenlegi szakaszában szerettük volna felmérni a játékosok fegyelmezettségét és aktuális formáját a pályán. Mindemellett a támadó és védekező alapelveinket, az átmeneteket és a labdavesztésre való reakciót is gyakoroltuk. A játékosaim nagyszerűen dolgoznak, ez a mérkőzés is ékes példát szolgált erre. Akadt ugyan néhány technikai hibánk, de ez előfordul a jelenlegi állapotban. A legfontosabb, hogy a játékosokban hatalmas a vágy és motiváció a fejlődés iránt. A szakmai stáb is keményen dolgozik, hogy segítse őket ebben. Elégedettek lehetünk azzal, amit elértünk, de van még min csiszolni. Örülök, hogy minden játékosunk egészséges – nyilatkozta Alekszandar Sztevanovics vezetőedző a mérkőzés után a klub hivatalos médiafelületén.

A szegediek legközelebb hétfőn 16 órától lépnek pályára a már említett üzbég alakulat, a Nasaf Qarshi ellen szintén Belekben.

A szegediek kezdője: Takács J. – Gera, Tóth B., Horváth M., Kővári – Haris, Magyar Zs. – Papp Á., Gajdos, Nagy R. – Borvető. 2. félidő: Onódy – Könczey, Szilágyi, Nyári, Palincsár – Márkvárt, Bíró B. – Zuigéber, Pataki Z., Óvári – Klausz M. Vezetőedző: Alekszandar Sztevanovics.