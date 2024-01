Tobias Thulin, Janus Smárason, Lazar Kukics és Jérémy Toto – ők négyen már biztosan csatlakoznak az OTP Bank-Pick Szeged játékoskeretéhez a nyáron, ugyanis a Tisza-parti klub bejelentette az érkezésüket. A távozók oldalán egyelőre még csak két olyan név szerepel, akiket már bemutatott következő csapatuk. Szita Zoltán két év után visszatér a lengyel Orlen Wisla Plockba, míg Matej Gaber nyolc évet követően ismét Franciaországban játszik, de nem Montpellier-ben, mint Szeged előtt, hanem Nantes-ban.

Kapusok

Kezdjük a kapusokkal. Thulin személyében egy tehetséges, Európa-bajnok, immár pedig Eb-bronzérmes hálóőrrel erősítette meg a keretet Michael Apelgren vezetőedző és Jonas Källman másodedző a következő idényre. Mikler szerződése lejár, Imsgardé 2026-ig szól, de előbbi decemberben a Sport1 Tv Kézivezérlés című podcastjában úgy fogalmazott, még az is benne van a pakliban, hogy marad Szegeden. Azóta semmilyen hivatalos kommunikáció nem történt ezzel kapcsolatban. Miklerhez hasonlóan Nagy Martin szerződése is lejár, de több csapattárshoz hasonlóan az övében is ottvan az opcionálisan hosszabbítás lehetősége.

Szélsők

A 20 éves Szilágyi Benjámin az ősszel 40 gólt dobott az NB I.-ben, a BL-ben pedig 4-et.

Fotó: Török János

Talán a legkevesebb kérdés a jövőt tekintve a széleken van Szegeden. Pályafutása egyik legjobb szezonját futja a balkezes Mario Sostaric, aki a Bajnokok Ligája ötödik legeredményesebb gólszerzője volt 57 találattal az ősszel. Az Európa-bajnokságon sem szűkölködött, 90%-os lövési hatékonysággal 25 gólt jegyzett. A Szegedhez 2025-ig köti jelenleg szerződés, akárcsak a másik oldalon Sebastian Frimmelt és Marin Jelinicet. A saját nevelésű Szilágyi Benjámin megállapodása a nyáron lejár, de opcionálisan meghosszabbítható, ami egyáltalán nem lenne meglepő, ha megtörténne, hiszen fiatal kora ellenére élt az eddig kapott lehetőségeivel.

Beállók

Gaber távozásával és Toto érkezésével kialakult a beállók névsora. Bánhidinek és Kalarasnak is 2025 nyaráig van aláírt szerződése a Pickkel. A francia válogatott játékos érkezésével felpezsdülhet a poszt, hiszen a 31 éves Toto mozgékony, a védők számára kellemetlen támadó, de a védelemben is megállja a helyét. Carlos Molinával aligha állapodik meg folytatásról a stáb, a spanyol az ősz során rendkívül kevés szerepet kapott.

Irányítók

A legnagyobb mozgás a belső posztokon lesz. Az már hivatalos, hogy az irányító páros kicserélődik, hiszen Kukics és Smárason is ebbe a pozícióba érkezik. Dean Bombac távozását már korábban sejteni lehetett, egy közösségi médiába kikerült képen ugyanis az állt, családjával az utolsó karácsonyukat töltötték Szegeden 2023-ban. Bizonyára Miguel Martins sem marad, őt az átigazolási pletykákban gyakran jól értesült RT Handball a Telekom Veszprémmel boronálta össze novemberben.

Átlövők

Egyre inkább formába lendült Bodó Richárd a januári Eb-n, az ő jó játékára a tavasszal is nagy szüksége lesz a csapatnak.

Fotó: Török János

A jobbátlövők közül Luka Stepancic és Imanol Garciandía szerződése is lejár a szezon végén Szegeden. Nem tudni, hogy közülük hosszabbít-e a klub valakivel, az viszont biztos, hogy korábban komolyan érdeklődött a Pick Máthé Dominik iránt. Ő viszont a Kielcét választotta, azóta pedig már a fentebb említett portál biztosra veszi, hogy a Kolstad világklasszisa, Magnus Abelvik Röd Szegeden folytatja a pályafutását. Hivatalos bejelentés viszont nem történt eddig. Stepancicon és Garciandíán kívül Dzialakiewicz sem rendelkezik megállapodással a következő idényre, a lengyel átlövő az eddig kapott játékpercei alapján viszont aligha marad Szegeden.

A balátlövő Mackovsekkel januárban hosszabbítottak 2026-ig, míg Bodó 2025-ig biztosan marad, Szitával ellentétben. Ide akár új játékos is érkezhet. Novemberben a francia l’Equipe a portugál klasszissal, Alexandre Cavalcantival hozta hírbe a Szegedet, ő viszont nemrég a német Melsungenbe szerződött.

A fentiekből is jól látszik, alaposan átalakulhat az OTP Bank-Pick Szeged, amely már négy új játékos érkezését bejelentette, de még továbbiak várhatóak.