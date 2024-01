Ahogy arról beszámoltunk, vereséget szenvedett az SZTE-Szedeák az Oroszlány vendégeként. A szegediek múlt szombaton a címvédő Falco KC Szombathely vendégeként léptek pályára, majd szerdán ismét Vas vármegyében volt jelenésük a Körmend elleni idegenbeli kupanegyeddöntőben – ezek után szinte könnyebbség volt, hogy csak 240 kilométert kellett megtennie a szombati bajnokira való elutazásként...

Most sem kezdett jól a Szedeák, de az érthetően fáradtan mozgó, az elmúlt napokban több mint 1800 kilométert utazó szegedieknek így is többször volt esélyük arra, hogy 16 pontos hátrány után akár a vezetést is átvegyék a meccsen, de a fontos pillanatokban nem hoztak jó döntéseket, így az Oroszlány végül kilenc ponttal nyert.

– Gratulálok az Oroszlánynak! Ismételten nem kezdtünk jól, a harmadik negyedtől kezdtünk jobban kosárlabdázni, de kulcspillanatokban nem hoztunk jó döntéseket, nem használtuk ki az esélyeinket. Az Oroszlány agresszívabb volt, szerintem sokszor a faulthatár fölött is játszott. Ellenfelünk egész héten készülhetett, mi nem tudtunk normális ritmusban edzeni, az OSE megérdemelten győzött – nyilatkozta a meccset követően Nikola Lazics, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

– Gratulálok a csapatomnak, egész héten keményen dolgoztunk, és még ha el is csúsztunk néha védekezésben, úgy érzem, abban is fejlődtünk, vitt előre a szívünk. Hatalmas energiákat kaptunk a pályán kívülről is, ami sokat jelentett nekünk. Nagyon fontos győzelem volt ez számunkra – értékelt Váradi Kornél az Oroszlány edzője.

Zsíros Péter triplájával még egy utolsó esélye lett volna a fordításra a szegedieknek, de ezt követően a frissebben mozgó Oroszlány eldöntötte a meccset.

– Nagyon csalódott vagyok. Megint rosszul kezdtünk, sajnos ugyanazokat a hibákat követtük el. Nagy előnyt adtunk az Oroszlánynak, és nehezen pörgünk fel, nem tudom, mi ennek az oka. A második félidőre jobban jöttünk ki, és úgy érzem, talán meg is nyerhettük volna ezt a meccset. Apróságok döntöttek, ezekből mi jöttünk ki rosszul – mondta a korábban az OSE-ban is megfordult szegedi játékos.

Ami pedig a folytatást illeti, most egy teljes hete lesz felkészülni a következő meccsre a szegedieknek, és három távoli, idegenbeli meccs után szombaton a Kecskemétet fogadja majd a csapat az újszegedi sportcsarnokban.