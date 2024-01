A férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoportjának bajnokesélyesét, a Dávid Kornél Akadémiát fogadta pénteken este a Vásárhelyi Kosársuli, a székesfehérvári csapat 16 eddigi bajnokijából 15-öt is megnyert, így csak egyet veszített el.

Orgona-triplákkal kezdődött a meccs, majd a vendégektől a korábbi válogatott magasember, Szabó Zsolt vezetésével tüntette el korai hátrányát a DKKA. 19–19 után Knyur szórt be nyolc pontot, ennek köszönhetően 29–22-re vezetett a Kosársuli.

Jöttek a vásárhelyi triplák a folytatásban is, Kelemen, majd Knyur távolija után már kétszámjegyű volt a vásárhelyi előny, 35–24-nél kért időt a vendégek játékosként és edzőként is magyar bajnok szakembere, Dzunics Braniszlav. A nagyszünetre hatpontos előnnyel mehetett a Kosársuli, majd rögtön a harmadik negyed elején egylabdára jöttek vissza a vendégek 46–43-nál. A továbbiakban kétszer is két pontra jöttek vissza a vendégek, de vásárhelyi részről mindig volt valaki, aki hozzászólt.

A negyedik negyed elején újra tízpontos előnye lett a hazaiaknak, miután jobban mentek a büntetők is, mint a DKKA-nak, 68–58. Sőt, egy 12–0-ás futással nagyot lépett a győzelem felé a Kosársuli, innen pedig már nem tudtak újítani a vendégek, végül 16 ponttal nyert a Kosársuli.

Az éllovas így elszenvedte szezonbeli második vereségét, és a szezonban először nem érte el a 70 dobott pontot, a Kosársuli pedig ezzel óriási győzelmet aratott, a bajnokságot pedig a sereghajtó Százhalombatta vendégeként folytatja.

Utasi Gábor, a Vásárhelyi Kosársuli edzője: – Hihetetlenül boldog vagyok! Az, hogy 63 ponton tartottuk a listavezetőt, mindent elárul a mérkőzésről. Ez egy igazi csapatmunka volt.

Dzunics Braniszlav: – Gratulálok a hazai csapatnak, jobban játszottak és megérdemelten nyertek! Próbálkoztunk, néha-néha sikerültek a dolgok, de a Vásárhely játékát nem tudtuk felülmúlni.

Vásárhelyi Kosársuli-Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 79-63 (29-22, 15-16, 17-19, 18-6)

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, 17. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Földi, Drenyovszki, Polonkai.

Kosársuli: Borbáth 15/6, Balogh 9/3, Rosic 11/9, Bálint 8, Orgona 16/6. Cserék: Knyur 11/6, Kelemen 6/6, Pinnyey 3, Kass.Edzőpáros: Utasi Gábor, Saša Vejinovic.

DKKA: Simon 3, Szalczgruber 6, Molnár 10/3, Kis 15/9, Szabó 21/3. Cserék: Somogyfoki P. 6/6, Keller 2, Kuttor, Büki. Vezetőedző: Dzunics Braniszlav.