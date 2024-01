Mindössze egy olyan mérkőzést rendeztek a középdöntő II. csoportjában pénteken, amelyen szegedi játékosok is pályára léptek. A győztes portugál válogatottban Martins csak a hajrában kapott igazán szerepet, akkor viszont fontos átlövésgólt, illetve két jó védekezést mutatott be. A szlovénektől a szintén szegedi Mackovsek csak azért nem lehetett a mezőny legjobbja, mert a luzitán Martim Costa tizenegy gólt szerzett. Ugyanakkor a Pick balátlövőjét sem kellett félteni, hétszer zörgette meg a portugálok hálóját, ráadásul a szlovén védekezésnek is a kulcsembere volt, míg Bombac egy találatot jegyzett.

Ami pedig a magyar férfi kézilabda-válogatottat illeti, szombaton Horvátország lesz az ellenfele. A két szegedivel (Sostaric, Jelinic) felálló horvátok egy osztrákok elleni 28–28-as eredményt hoztak magukkal a csoportkörből, míg a középdöntő első találkozóján nagy csatában 34–32-re kikaptak az olimpiai címvédő franciáktól Kölnben. Ezen a mérkőzésen vált az Eb-k történelmének legeredményesebb gólszerzőjének Nikola Karabatic. Immár 289 találatot jegyez, az izlandi Gudjon Valur Sigurdssont előzte meg.

A németországi Eb-n a horvátok legeredményesebb játékosa eddig a szegedi jobbszélső, Mario Sostaric, 21 góllal. A magyarok ellen viszont akár komoly gondjai is lehetnek csapatának,ugyanis a világklasszis irányító, Domagoj Duvnjak napok óta betegséggel küzd. Elképzelhető, hogy pályára sem tud lépni, ha mégis, akkor valószínűleg korlátozott időtartamban.

A mérkőzést megelőző beharangozójában az MTI-nek Bodó Richárd úgy nyilatkozott, jó érzés lesz szegedi csapattársak ellen pályára lépni. A magyar válogatott balátlövője nem érkezett jó formában a kontinenstorna, amelynek első három fordulója során nem érezte, hogy igazán hasznára tudott volna lenni a Chema-együttesnek. Az osztrákok ellen viszont három bombagóllal kezdett pályára lépését követően, amelyek után kirobbanó örömmel futott vissza védekezni.

– Végre sikerült hozzátennem, de nagyon örültem volna, ha nyerünk. Lehet, hogy még egy meccset kibírtam volna, amikor nem játszom jól, de győz a csapat, bár igazándiból ez már történelem, amin nem tudunk változtatni – tette hozzá Bodó, aki reméli, a horvátok legyőzésével sikerül javítaniuk. Hangsúlyozta, hogy nem lesz egyszerű dolguk, mivel komplett csapat lesz az ellenfél, amely nagyon erős, de a magyar válogatott teher nélkül nekik megy.