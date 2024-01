Mórahalom, Szeged, Domaszék után Makón is megjelenik az évszak egyik kedvenc sportos mozgásformája, a kispályás labdarúgás. Szombaton megkezdődik ugyanis a Givaudan-kupa téli kispályás labdarúgótorna három korosztályban.

Az Erdei János Városi Sportcsarnokban tartandó eseményre a nyílt korosztályban 14 (A csoport: Spartani 2024, JAG-er Maister, Makó FC II., Makó FC U17; B csoport: Brigád, Bálint Optika, NFC, Givaudan, Mártély United; C csoport: Varga Caffe, Földeáki TC, Old Boys, Goal Diggers, Táncoló Talpak), a +35-ösöknél 6 (Galla Zrt., Nepavill, Kiszombori KSK, Földeák Öregfiúk, Givaudan, Garázs), míg a +45-ösöknél 5 (AS Lanerossi, Irányi Söröző, Givaudan, Old Boys Pécska, Garázs) együttes nevezett a tornára.

Ezen a hétvégén be is indul a nagyüzem, hiszen mind szombat, mind vasárnap délelőtt 10 órától nagyjából 19.20-ig pattog majd a labda a sportcsarnokban.

A Givaudan-kupa immár nyolcadik alkalommal szerepel a makói sportélet téli programjában, így igazán patinás eseményről van szó, amely kiváló lehetőséget biztosít a futballozásra.