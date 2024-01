Hosszú, de hasznos tizenegy napot töltött el a törökországi Belekben a Szeged-Csanád GA NB II.-es labdarúgócsapata, amely három felkészülési mérkőzést is játszott ezalatt. A hazaérkezés utáni pihenőt már a munka követte, hiszen hivatalosan a hétvégén már folytatódik a bajnokság, miközben több frissen igazolt labdarúgónak is be kellett illeszkednie a rendszerbe.

– Egy edzőtábor mindig kiválóan össze tudja kovácsolni a társaságot, így történt ez most is. A csapat életében eddig még nem volt hatalmas jövés, menés, de azt gondolom, ennyi vérfrissítés ráfért a keretre, és bízom benne, hogy az újak tudnak segíteni, legalábbis az edzőmérkőzések ezt mutatták. A bajnokságban régóta veretlenek vagyunk, Törökországban is veretlenek maradtunk, és valóban szép mindent kimondani, ám nem foglalkozunk különösebben vele. Igaz a mondás: mindig csak a következő mérkőzés számít, a múltból nem lehet megélni. Az, hogy hogyan teljesítettünk az előző találkozókon, senkit nem érdekel. Igyekszünk a következő feladatra, akár egy edzésre, a nyújtásra koncentrálni, és szépen lépésről lépésre haladni – nyilatkozta Germán Tamás, a Szeged-Csanád GA klub- és csapatmenedzsere.

Az első komoly feladat rögtön a tavaszi folytatás első mérkőzése lesz: a Tisza-parti együttes jövő hétfőn 20 órától a Vasas otthonában szerepel az NB II. 19. fordulójában.

– Azt gondolom, ott van, ott motoszkál már a fejekben a következő rangadó. Azt látom, hogy nagyon motiváltak a srácok, és ez a néhány nap gyorsan lepereg majd a mi életünkben is – nyilatkozta Germán.

A Vasas után hazai pályán jön a következő mérkőzés, mégpedig február 11-én az Ajka látogat a Szent Gellért Fórumba.