– Mondhatjuk, hogy igazi téli felkészülést kezdtek meg?

– Igen, hiszen megjött a hó, még ha csak pár milliméter, illetve mínuszok vannak nappal is. De ezzel nekünk nem kell foglalkozni, sportolóként mindig alkalmazkodni kell a körülményekhez. Jó hangulatú volt az első edzés, és a helyzetünket azért megkönnyíti, hogy olyan pályán dolgozhatunk, amely nemzetközi szintű. Törökországban az időjárással sem lehet majd bajunk.

– Kaposváron lett NB I.-es labdarúgó, majd Pakson vált stabil első osztályú játékossá. Hogyan emlékszik vissza ezekre az időkre?

– A lehető legjobb érzésekkel. Még él egy hosszú távú szerződésem a Pakssal, a nyárig kölcsönben vagyok itt, viszont van kivásárlási opciója a Szegednek. A csapat, a szurkolók, a város, a vezetők, az edzők – mindről csupa jót tudok elmondani, és rengeteg kellemes élménnyel gazdagodtam az évek alatt. Kupadöntőt játszhattam 40 ezer néző előtt, és olyan válogatott csapattársaim voltak, mind például Böde Dániel vagy Kádár Tamás. Több olyan legendás alak van még most is abban az öltözőben, aki a magyar futballban sokat szerepelt.

– Miért került az elmúlt nyáron Siófokra?

– Az előző bajnoki szezon elején a Debrecen elleni mérkőzésen megsérültem, így kihagytam nyolc hónapot, az első két hónapban csak feküdtem. Ezután döntöttünk úgy az edzővel, Bognár Györggyel és az elnökkel, Haraszti Zsolttal, hogy kölcsönben a több játéklehetőség reményében Siófokra megyek, ott Illés János szerepe volt fontos, hiszen Kaposváron együtt dolgoztam vele. Nyolc meccsen léptem pályára, két gólt szereztem.

– Ezután jött a tabella harmadik Szeged hívása?

– Igen. A Siófok egyelőre kieső helyen áll, míg a Szeged ambíciói ismertek, ennek a hívásnak nem mondhattam nemet. Bármely bajnokságban egy dobogós csapat érdeklődése mindig megtisztelő, egyben új kihívás is. Ismerem, milyen érzés feljutni, hiszen a Kaposvárral osztályt váltottunk, és most itt is ez a cél, de azt is tudom, rajtunk kívül van négy-öt olyan csapat, amelyre erre vágyik, erre esélyes. Az első két helyezettel szembeni ponthátrány szerintem behozható már csak azért is, mert hosszú az idény.

– Támadóként posztriválisban nem lesz hiány.

– Tudom, de azért vagyok itt, hogy konkurenciát teremtsek, ezáltal még jobb legyen a csapat. Az edző versenyeztetni akarja a játékosokat, ezért kerülhettem én is ide.

– Említette, hogy hosszú a szezon, de mégis, mennyire lesz fontos a Vasas elleni nyitány?

– Nagyon. Nem február elején kell feljutó helyen állni, hanem a 34. forduló után, az NB II.-re egyébként is azt mondják, olyan, mint a maratoni futás. Ha valaki az elején jól szerepel, még nem jelent túl sok mindent. Pont ugyanolyan meccs lesz, mint a 28. vagy a 31., de egy jó eredmény sokat érhet a folytatás miatt.