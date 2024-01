A legizgalmasabban az első szett alakult. Bár a vendégek vezettek végig, a hazaiak, óriási küzdelemben végig látótávolságon belül loholtak ellenfelük után. 22–23-nál felcsillant a szegedi remény, de pontváltások után végül a vendégek vitték el az első szettet. A másodikban sokkal inkább érvényesült a Vegyész játéka, majd a harmadik szorosabban alakult, de a meglepetésre nem mutatkozott nagyobb esély.

Berkes Zoltán: – Az látszott, hogy a Kazincbarcika nagyon jól felkészült belőlünk, mi is felkészültünk az ő játékukból. Nyilván nem szerettek volna ugyanabba a hibába beleesni, amibe Kazincbarcikán beleestek, ott nagyon szorossá tudtuk tenni a mérkőzést. Sajnos hozzátartozik, hogy az elmúlt hetekben nagyon hiányosan tudtunk edzeni, ez nagyon meglátszódott a játékunkon. Ez ma ennyire volt elég, nem is tudok haragudni senkire se. Nyilván több van a csapatban, a mai napon ebből ennél többet viszont nem tudtunk kihozni. Ebben a felállásban a héten nem is tudtunk edzeni, folyamatos sérülések, betegségek tizedelik a csapatot, néhány játékos hetek óta nem tudott edzeni. Így nehéz egy ilyen kaliberű csapattal felvenni a versenyt. Az a célunk, hogy a sérültek, betegek felépüljenek minél gyorsabban és szeretnénk teljes kerettel készülni. Várjuk a következő ellenfelet, hogy teljes erővel neki tudjunk esni.

Vidux-Szegedi RSE–GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (23–25, 14–25, 20–25)

Férfi NBI Extraliga, alapszakasz 15. forduló, Szeged, Városi Sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Sík, Takács

Vidux-Szegedi RSE: Bodnár, Gönczi, Honti, Kiss, Pozzobon, Csányi. Csere: Borsi (libero), Kasnyik, Szepesi, Pintér. Vezetőedző: Berkes Zoltán.

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika: Jirásek, Gurskii, Velychko, Bibók, Péter, Cziczlavicz. Csere: Kiss (libero), Miklósi-Sikes, Óhidi. Vezetőedző: Toronyai Miklós.