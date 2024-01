Két világbajnoki címet is szerzett az Ausztráliában megrendezett szervátültetettek világjátékán Bácsi Bernát Az ATSK Szeged asztaliteniszezője egyéniben, és Szendi Jánossal párosban is aranyérmet nyert.

A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) bejelentette, hogy 2027-ben Szegeden, a Maty-éren rendezik majd az olimpiai kvalifikációs gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokságot.

Május elején jelentették be azt is, hogy Kárpáti Krisztián veszi át az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának vezetőedzői posztját a 2023/24-es szezonra. A klub május folyamán még Marin Jelinic, Carlos Molina, Symon Dzialakiewicz és Gleb Karalas leigazolásáról is hírt adott.

Hosszabbítás után legyőzte az Oroszlányt, ezzel bebiztosította a következő évi A csoportos tagságát az SZTE-Szedeák.

Bajnoki döntővel felérő meccset játszott az Iváncsa vendégeként a Hódmezővásárhelyi FC a labdarúgó NB III.-ban, ám a rivális 4–1-es győzelmével eldőlt, ezüstéremmel zárja a szezont a vásárhelyi csapat.

Negyedik helyen végzett a labdarúgó NB II.-ben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. A klub második csapata nyerte a vármegyei I. osztályú bajnokságot, miután veretlenként zárta a szezont.

Elhunyt Hódy László, az 1955-ben Európa-bajnokságot nyert magyar kosárlabda-válogatott szegedi tagja.