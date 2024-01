Negyedik lett a magyar férfi váltó vasárnap a rövidpályás gyorskorcsolyázók gdanski Európa-bajnokságán. A magyar csapatban a Szegedi Korcsolyázó Egyesületből Jászapáti Péter, valamint az FTC-ből a szegedi Nógrádi Bence kapott helyet.

A Bontovics Balázs, Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel összeállítású kvartett szombaton parádés versenyzéssel, egy utolsó körös előzéssel került a fináléba, ráadásul az egyik esélyes olaszokat kiejtve annak köszönhetően, hogy Jászapáti maga mögé utasította a mindhárom egyéni versenyszámot megnyerő Pietro Sighelt.

A finálé első harmadában a magyar kvartett a harmadik pozícióban "utazott" a belgák és a lengyelek mögött, aztán nagyjából féltávnál rövid időre élre is állt, csakhogy ekkor a végig utolsó helyen korcsolyázó címvédő holland négyes begyújtotta a rakétákat és hamar átvette a vezetést. A csatározásokban az utolsó pozícióba esett vissza a magyar négyes, amely kissé le is szakadt, de a hajrára visszaküzdötte magát, sőt a lengyeleket meg is előzte a bronzért vívott csatában. Az utolsó embereknél miközben Jászapáti a pozícióját próbálta védeni, kicsúszott és magával sodorta riválisát. Végül a hollandok nagy csatában győztek a belgák előtt, és mivel a lengyelek is a magyarok előtt értek célba, nem volt szükség kizárásra sem.

A 3000 méteres női és a 2000 méteres vegyes váltó egyaránt a kisdöntőben volt érdekelt, előbbi Bácskai Sára Luca, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka és Tóth Eszter összeállításban nagyon magabiztos versenyzéssel megnyerte a futamát, így összesítésben ötödik lett. Ennél alig végzett rosszabbul a Bácskai, Sziliczei-Német, Nógrádi és Tiborcz alkotta vegyes staféta, amely a franciák mögött második lett a futamában, azaz összességében hatodikként zárt. A női és a vegyes négyeseknél egyaránt megvédte címét Hollandia.

Egyéniben Jászapáti Péterhez fűződött a vasárnap legjobb magyar teljesítménye, ugyanis 1000 méteren a negyed- és az elődöntőből is futammásodikként ment tovább. A hatfős fináléban végig a mezőny végén helyezkedett, szinte végig libasorban korcsolyáztak a versenyzők, csak az utolsó három körre élénkült meg a futam, amelyben végül egy riválisát előzte meg a magyar tehetség, így ötödikként végzett. Az aranyérmet ahogy szombaton 500 és 1500 méteren, úgy a középső távon is az olasz Sighel szerezte meg, ezúttal a brit Niall Treacy és a belga Stijn Desmet előtt.

A nőknél Somodi és Bácskai a negyeddöntőben búcsúzott, így előbbi 11., utóbbi pedig 13. helyen végzett, míg a vegyes váltóval olimpiai bronzérmes Kónya Zsófia ugyan bekerült az elődöntőbe, de ott és később a kisdöntőben is utolsó lett, így tizedikként zárt. A fináléban a belga Hanne Desmet megvédte a címét.

A magyarok Sziliczei-Német 1500 méteren nyert szombati bronzérmének köszönhetően folytatták a 2006 óta tartó jó sorozatukat, ugyanis azóta minden kontinensviadalon volt dobogós helyezésük.

A sportág idénye februárban a világkupa-sorozat két európai állomásával folytatódik, majd márciusban a rotterdami világbajnoksággal zárul.