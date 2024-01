A szlovákiai Pozsonyban rangos vívóversenyt rendeztek a kadett férfi tőr szakágban európai körverseny néven az Európai Vívó Szövetség (ECF) szervezésében . A nevezők az egész világból érkeztek az eseményre, és jelen pillanatban a kadett korosztályban ennél magasabb rangú verseny nincs, leszámítva a hivatalos Európa- és világbajnokságot. Szegedről ketten voltak érintve a versenyben: a Budakalász színeiben Zsögön Andor Kolos és az SZTE VK vívója, Kerekes András

Zsögön Andor az egyéni versenyszámban a 275 induló közül a 26. helyre rangsorolt, a selejtezőket mind megnyerte, így a 128 közé jutásért nem kellett pástra lépnie. A 64 közé jutásért az amerikai Rose volt az ellenfele, és nagy csatában alulmaradt vele szemben, így a verseny egyéni része véget ért. Az ellenfele utána egészen a 8. helyig verekedte magát.

Kerekes András a selejtezőkben 4 győzelem és 2 vereség után a 101. helyen rangsorolt. A táblán a 128 közé egy ukrán ellenfel ellen nyert 15:8-ra, így mérkőzhetett a 64-be jutásért, és ott esett ki egy igen jó olasz ellenféllel szemben, ezzel a 105. helyen végzett. Mivel ő még a következő évben is a kadett korosztályban versenyez, így ez igen előremutató eredmény.

A következő versenynapon 17 országból 44 együttes nevezésével a csapatversenyeket rendezték, ahol Szegedről csak Zsögön Andor volt érdekelt, aki a magyar kadett válogatottban vívott. A 32 közé nem kellett játszania a mieinknek, kiemeltek voltak, míg a 16 közé jutásért Lengyelország III. számú csapatával mérkőztek, ahol nagy különbségű győzelmet arattak (45:19). Ezután a legjobb nyolc közé jutásért Franciaország III. számú együttese ellen vívtak, és itt is nyertek 45:31-re. A negyeddöntőben pedig Németország I. csapata ellen arattak 45:34 különbségű győzelmet.

A döntőbe jutásért az USA I. csapata nagy falatnak bizonyult, így maradt a bronzmérkőzés, ahol az USA II. győzött a mieink ellen. A legjobb európai csapat a magyar korosztályos válogatott lett, az USA I., az USA III. és USA II. mögött Kosztolányi Hunor, Orovecz Gergely, Zsögön Andor, Sommer Marcell összeállításban.

A veterán korosztályban is versenyeztek az SZTE Vívó Klub tapasztalt versenyzői, és három sportoló is bronzérmet szerzett: női tőr versenyszámban Van Leeuwen-Polner Mónika állhatott fel a dobogó harmadik fokára, párbajtőr szakágban a +70-es korcsoportban Várnay Ernő, míg Ferke Norbert a +50-es korosztályban végzett a harmadim helyen. Ferke kard fegyvernemben is versenyzett, ahol szintén bronzérmes lett.