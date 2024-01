Zsinórban öt vereség után várt nagyon fontos meccs a Vásárhelyi Kosársuli a közvetlen rivális Pénzügyőr otthonában. A meccsen bemutatkozhatott a vásárhelyiek héten igazolt játékosa, Orgona Gergő.

Nyolc vásárhelyi ponttal kezdődött a meccs, amiből Orgona öttel vette ki a részét. Irányította a meccset a vásárhelyi csapat, amely a nagyszünetben három ponttal vezetett, az egyetlen negatívum mindössze Borbáth sérülése volt, aki nem is tudta már folytatni a játékot a későbbiekben.

A 23. percre ugyan fordított a Pénzügyőr 47–45-nél, de a negyedet egy 10–2-vel zárta a Kosársuli. Az utolsó negyedben pedig egy 15–1-es futás érkezett a Vásárhelytől, ami végleg eldöntötte a meccset.

Végül hét ponttal nyert a Kosársuli, amelyben dupla-duplával debütált Orgona Gergő, és szintén elérte ezt a teljesítményt Balogh is, így megszakadt a vásárhelyiek ötmeccses nyeretlenségi szériája.

Utasi Gábor: – Minden idegenbeli győzelem nagyon fontos, ez a mostani pláne, mert egy közvetlen rivális otthonában tudtunk nyerni. Több szempontból is nagyon nehéz mérkőzés volt. Az infrastrukturális körülményekre nem térnék ki részletesen, de nem tudom, hogy lehet ebben a teremben NB I-es mérkőzést rendezni. A második negyedben megsérült Balázs, aki egy ütközés után már nem tudott visszatérni. Remélem, nem komoly a sérülése. Mindkét csapat túl sokat foglalkozott a játékvezetők munkájával, ami elvitte a figyelmet a játékról, illetve a mérkőzés végén, biztos vezetésnél túl sokat hibáztunk és tettük szorossá a találkozót. Orgona Gergő bemutatkozása is jól sikerült. Az ő palánk alatti jelenléte megnyitja a többiek előtt is a teret a tisztább helyzetekhez. Külön szeretném megdicsérni Ricsit, aki kiválóan szállt be a meccsbe és irányította a csapatot Balázs sérülése után. Bízom benne, ezzel a győzelemmel elindultunk felfelé a tabellán.

Pénzügyőr Sportegyesület-Vásárhelyi Kosársuli 67-73 (23-26, 18-18, 8-11, 18-18)

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, 15. forduló. Budapest, Camugo Sportlab. Vezette: Kéri, Magyari, Szőts.

Pénzügyőr: Nyikos 3, Nemes 7, Kerkai 26/6, Tóth K. 10, Barócsi 6. Cserék: Erdei 15/9, dr. Szekeres, Horvát, Tóth P., Egervári, Karakó. Vezetőedző: Király Márió.

Kosársuli: Borbáth 7/3, Balogh 17/3, Kelemen 5, Bálint 11/3, Orgona 13/6. Cserék: Bősz 14/12, Kass 5/3, Knyur 1, Kruzslicz, Megyesi. Edzőpáros: Utasi Gábor, Saša Vejinović.