Az ECA történetében ez lesz az első alkalom, hogy a közgyűlést Magyarországon hívják össze - adta hírül a magyar szövetség (MKKSZ) honlapja. Az ülésen Board-tagként részt vett Kárai Péter is.

– A Board egyhangúlag Budapest mellett tette le a voksát. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség messze a legjobb pályázatot adta be, minden tekintetben nagyon részletes volt az anyag és rengeteg kiegészítés volt benne, ami megkönnyítette a tagok döntését, és az is elhangzott, hogy szívesen jönnek hozzánk, ami szerintem egy hatalmas elismerés számunkra – idézte az MKKSZ a magyar szövetség gazdasági és vagyongazdálkodási alelnökét.

Budapest mellett Bukarest és Szkopje pályázott még a kongresszus megrendezésére.

– 2008 óta mindössze egy Board ülés volt nálunk, most viszont jön egy hároméves ciklus, hiszen idén júniusban gyorsasági, para kajak-kenu és SUP Európa-bajnokság, jövőre a kongresszus, 2026-ban pedig az ifjúsági, U23 Eb házigazdái leszünk. Azt gondolom, ez óriási sportdiplomáciai siker – tette hozzá Kárai Péter, akinek éppen a szóban forgó kongresszuson újíthatják meg a mandátumát az ECA vezetésében.

A közgyűlésre a várakozások szerint 2025 március végén kerülhet sor.