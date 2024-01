A jelenleg is zajló Európa-bajnokság, valamint a februári világbajnokság miatt március első hétvégéig szünetelnek a klubküzdelmek férfi vízilabdában is. A Szentes férficsapata a 12. helyről, hét ponttal várja az alsóházi rájátszást. Az Eger is ugyanennyi pontot gyűjtött, míg a Miskolc tizenötöt, az UVSE tizenkettőt, míg a Pécs négyet, a KSI pedig kettőt.

– Bizonyos szempontból lehet azt mondani, hogy jobban sikerült ez az ősz, mint az előző szezonok, de az előző bajnoki kiírások mások voltak. A lehetőségeket tekintve nem vagyok feltétlenül elégedett, mert több van ebben a csapatban. Szeretném, ha tavasszal egy sokkal szebb csapatképet mutatnánk a szurkolóink számára – értékelte röviden az őszi idényt Kis Gábor. A játékosként olimpiai bajnok klasszis az alapszakasz derekán Komlósi Pétertől vette át a csapat irányítását.

Az alsóházi rájátszást rendkívül fontos mérkőzésekkel kezdi meg a Metalcom március első napjaiban. Előbb az Eger, majd a Pécs látogat Szentesre. Ezekre a felkészülést már január 3-án megkezdte a Kurca-parti csapat. Az első edzőmeccsen is túl vannak, a Szolnokkal kétkapuztak. Az ezen látottakkal maximálisan elégedett volt Kis, úgy fogalmazott, most is úgy látta, lényegesen több van ebben a Szentesben annál, mint amit az őszi alapszakasz során mutatott. Az elkövetkezendő hetek munkájának célja, hogy ezt előcsalogassák a bajnoki folytatásra, mert ott már csak olyan ellenfeleik lesznek, amelyek ellen győzelmi esélyekkel ugorhatnak medencébe.

– Jól jön nekünk, hogy van most időnk egy kicsit átformálni a csapat működését. Ha például a jövő héten elkezdődnének a küzdelmek, akkor nem tudtam volna olyan dolgokat beletenni a felkészülésbe, amire mondjuk ez a két hónap elég. Az viszont nem jó, hogy sokáig nincs tétmeccs, de mindenképpen jól jön, hogy egy picit nyugodtabb körülmények között dolgozhatunk – jegyezte meg Kis Gábor.