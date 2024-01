Eredmények, nyílt kategória, A csoport: Makó FC II.–Makó FC U17 2–2 (2–0), Spartani 2024–Makó FC II. 7–5 (4–4), JAG-er Maister–Makó FC U17 3–1 (1–0), JAG-er Maister–Spartani 2–7 (0–3). B csoport: Brigád–Bálint Optika 2–2 (0–1), Brigád–NFC 5–4 (4–1), NFC–Mártély United 6–7 (2–4), Givaudan–Mártély United 3–5 (1–0), Mártély United–Bálint Optika 3–4 (1–4), Givaudan–NFC 5–4 (3–2), Givaudan–Bálint Optika 2–6 (2–2). C csoport: Old Boys–Varga Caffe 3–4 (2–1), Old Boys–Táncoló Talpak 10–4 (3–2), Földeáki TC–Goal Diggers 3–2 (0–1), Táncoló Talpak–Varga Caffe 0–4 (0–2), Goal Diggers–Táncoló Talpak 3–3 (1–1), Földeáki TC–Varga Caffe 4–7 (3–4), Goal Diggers–Varga Caffe 4–3 (2–2), Földeáki TC–Táncoló Talpak 3–3 (2–2).

+35 korosztály: Galla Zrt.–Nepavill 4–1 (3–0), Kiszombor KSK–Givaudan 6–1 (2–0), Galla Zrt.–Garázs Baráti Kör 5–2 (3–1), Kiszombor KSK–Nepavill 6–4 (5–1), Földeáki Öregfiúk–Nepavill 4–5 (4–2), Földeáki Öregfiúk–Garázs Baráti Kör 3–4 (0–3), Givaudan–Nepavill 2–4 (0–1), Kiszombor KSK–Garázs Baráti Kör 3–3 (1–3), Kiszombor KSK–Földeáki Öregfiúk 12–0 (6–0).

+45 korosztály: Old Boys Pécska–Givaudan 6–3 (3–1), Irányi Söröző–Garázs Baráti Kör 1–5 (1–1), Givaudan–Irányi Söröző 6–3 (2–1), Old Boys Pécska–Garázs Baráti Kör 4–4 (3–3).