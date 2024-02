– A Komjádi Kupa olyan, mint a vadnyugat. Mindenki veszélyes lehet mindenkire, így sokat számít, hogy itthon játszhatunk majd – folytatta. Kisebb meglepetésre a búcsúzott küzdelmektől a KSI és a Ferencváros is, a zöld-fehérek két felnőtt világbajnokuk, Vigvári Vendel és Molnár Erik hiányát úgy látszik, nem bírták el.

Bár a Szentes három vereséget szenvedett, a játékkép alapján semmiképpen sem értékelhetik kizárólag negatívan a szereplésüket.

– Becsülettel helytálltunk. Erős ellenfeleink voltak, hiszen a szolnoki Vismeg Zsombor például tagja volt az Európa-bajnokságon negyedik válogatottnak, Szeghalmi is kimagaslott, mint ahogyan Leinweber Olivér is a Szegedből. Mindhárom mérkőzésen voltak olyan periódusaink, amikor játékban és eredményben is egálban voltunk az ellenféllel – értékelt a szentesiek edzője, Somogyi Balázs.

Eredmények, Komjádi Kupa, B csoport: Szegedi Vízipóló Suli–OSC 15–13 (büntetőkkel), Szolnoki Dózsa–Metalcom Szentes 17–14, Szeged–Szentes 18–13, OSC–Szolnok 12–15, Szolnok–Szeged 13–18, Szentes–OSC 7–13.