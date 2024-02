Az első tíz percet kivéve nem volt kérdés, melyik csapat akarja jobban a győzelmet, melyik tesz érte többet, és végül melyik nyeri meg a mérkőzést. Jó volt látni végre a Szeged futballját, amely a már említett szakaszt kivéve meggyőző, agresszív és gyakran kombinatív volt.

A két gól között nem lehet különbséget tenni, egy csapat életében minden pozitív hatás erőt ad, ám azért az első találat, amely 2024-ben is az első volt, mindenképpen fontos és lélekemelőnek számított. Ezért mondhatjuk, hogy a kettő közül valamivel talán fontosabb volt Márkvárt Dávid találata.

– Örülök, hogy sikerült góllal és gólpasszal hozzájárulnom a győzelmünkhöz, de a legfontosabb az volt, hogy meglegyen az első tavaszi siker. Teljesen megérdemelten nyertünk, mind elől, mind hátul jól teljesítettünk, így le a kalappal a csapat előtt. A BVSC harcolt, küzdött, kapart, de az NB II.-ben nagyjából minden összecsapás ilyen. Szerintem mi is felvettük ebben a tekintetben a kesztyűt, és megint hangsúlyoznám, hogy a védekezésünk extra volt, ez pedig adott egy olyan magabiztosságot, amely révén elöl is hatékonyak lettünk. Ez azért az előző meccseken hiányzott, mert vagy kevesebb helyzetünk adódott, vagy mint az Ajka ellen az ellenfél talált gólokat – nyilatkozta Márkvárt Dávid, a szegediek vezetőgóljának "tuklajdonosa".

Ahogy Márkvárt, úgy Borvető Áron is benne volt mindkét találatban.

– Tudtuk, hogy van bennünk minőség, és hogy képesek vagyunk ilyen szinten is futballozni, és ugyan kicsit beragadtunk a tavasz elején, de ez a minimum, amit nyújtanunk kell. A védekezés és a támadás is rendben volt, mindenki kivette a részét a melóból mindkét területen, nagyon jó egyensúlyt teremtettünk. Nekem az a dolgom, hogy gólokat szerezzek, gólpasszokat adjak, ez most sikerült is – nyilatkozta Borvető Áron, a második gól szerzője.

Amiben még mindkét fél egyet értett, az a második játékrész tempója. A szakemberek egybehangzóan állították, hogy rendkívül jó iramú, az NB II. színvonalát meghaladó nívót hozott a meccs ezen szakasza.

És immár második hete a Szeged-Csanád GA az NB II. legjobban védekező együttese, hiszen 22 forduló alatt mindössze 15 gólt kapott a csapat.