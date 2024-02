A 2023–2024-es szezon végén több játékos szerződése is lejár a váci női kézilabdacsapatnál, így átalakul a keret. Az állandóságot képviseli majd a kispadon Herbert Gábor vezetőedző, aki második szezonját tölti ebben a pozícióban és további két évvel hosszabbítottak vele szerződést a vezetők.

– Két éve Vácon kaptam meg a bizalmat, hogy edzői pályafutásom során először az NB I.-ben bizonyíthassak, és nagyon örülök neki, hogy folytatni tudjuk a megkezdett munkát. A nyáron az elmúlt években megszokottakhoz képest nagyobb változás lesz majd a játékoskeretben, de az új csapat építéséhez hatalmas motivációval vágok majd neki. A következő szezonban a célok változatlanok maradnak, de bízom benne, hogy az átalakuló kerettel is meg tudunk majd felelni az elmúlt hét-nyolc év eredményei által felépített elvárásokhoz – nyilatkozta a szerződéshosszabbítás kapcsán Herbert Gábor a váciak közösségi oldalán.

Herbert mellett több játékossal is megegyeztek a váciak. Such Nelli és Kovalcsik Jázmin további egy idényre írt alá, míg Csizmadia Fanni kettőre. Az új játékosokat a klub ígérete szerint holnap mutatják be.

A Szegedhez ezer szállal kötődő szakember – 2005 és 2011 között a Pick Szeged játékosa volt, majd visszavonulását követően utánpótlás szakmai igazgatóként is dolgozott a klubnál – jelenleg két fronton érdekelt a váciakkal, hiszen a magyar bajnokság küzdelmei mellett az Európa-liga csoportkörében is játszanak. Herbert csapata négy fordulót követően csoportja harmadik helyén áll a hatpontos norvég Storhamar, valamint az ötpontos horvát Podravka Vegeta mögött három ponttal. A magyar bajnokságban tizenhárom mérkőzésen tizennégy pontot gyűjtöttek, amivel a hatodik helyen állnak a tabellán az ötödik Budaörstől egy, a negyedik Debrecentől öt ponttal lemaradva.