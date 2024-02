– Erős tornája volt az egyiptomi válogatottnak, hiszen meggyőző fölénnyel mind a hat mérkőzését megnyerte. Melyik volt a legnehezebb?

– A torna kezdetétől úgy készültünk, hogy az a nap lesz a legnehezebb, amikor majd Tunéziával találkozunk. Ők a legjobb csapat Afrikában utánunk. Az elődöntőben 30–25-re legyőztük őket. Algéria ellen nagyobb nyomás volt rajtunk a döntőben, mert rendre hasonló különbséggel nyertek, mint mii. Ők már teher nélkül kézilabdázhattak, mert kijutottak a világbajnokságra és az olimpiai selejtezőtornára is. Nekünk viszont csak egy lehetőségünk volt, nyerni. A Tunézia elleni eufóriát hamar el kellett felejteni és felkészülni a fináléra, megismételni az elődöntőben mutatott teljesítményünket. Végül minden rendben volt és nagy sikert arattunk, megtettük az első lépést. Megnyertük az Afrika-bajnokságot és megszereztük az olimpiai kvótát.

– Három egyiptomi játékos is bekerült az Afrika-bajnokság álomcsapatába, valamint Jahja Omart választották meg a torna legértékesebb kézilabdázójának. Van hiányérzete csapata teljesítményével kapcsolatban?

– Nincs. Nagyon bíztam a játékosaim, különösen a csapatom teljesítményében. Harcosok, akik egymásért és a hazájukért harcolnak. A csúcsteljesítményt még nem értük el, mert sok sérültünk volt a tornát megelőzően, de mindenki azon volt, hogy felépüljön és hozzásegítse a válogatottat a céljaink eléréséhez.

Az Afrika-bajnokság végeredménye: 1. Egyiptom (kvalifikált a 2024-es olimpiára és a 2025-ös világbajnokságra), 2. Algéria (kvalifikált a 2024-es olimpiai selejtező tornára és a 2025-ös világbajnokságra), 3. Tunézia (kvalifikált a 2024-es olimpiai selejtező tornára és a 2025-ös világbajnokságra), 4. Zöld-foki Köztársaság (kvalifikált a 2025-ös világbajnokságra), 5. Guinea (kvalifikált a 2025-ös világbajnokságra), 6. Kongói Demokratikus Köztársaság, 7. Marokkó, 8. Angola, 9. Nigéria, 10. Kamerun, 11. Gabon, 12. Líbia, 13. Kongói Köztársaság, 14. Ruanda, 15. Kenya, 16. Zambia.

– Az Afrikai-bajnoki címmel elérték az első fontos céljukat, a párizsi olimpiai kvótát. Megtervezték már a programjukat az ötkarikás játékokig?

– Persze, három szakasza lesz az előttünk álló időszaknak. Az első a márciusi EHF-hét lesz, amikor Franciaországba utazunk, ahol a francia, argentin és japán trióból kettő ellen lépünk pályára, de még nem tudjuk, melyik kettő ellen. A második szakasz a májusi EHF-hét lesz, amikor egy tornát szeretnénk rendezni Egyiptomban, amin két mérkőzést játszanánk. Egyelőre várjuk az olimpiai kvalifikációs tornák végeredményét, hogy lássuk a pontos riválisainkat. A menetrendünk harmadik szakasza pedig a konkrét felkészülés lesz az olimpiára. Egy öt-hat hetet szeretnék együtt dolgozni a csapattal, ezt az időszakot hat vagy több edzőmeccsel feltölteni. Jó lenne majd párizsi ellenféllel is játszani, de megvárjuk a sorsolást.

– Az Afrika-bajnokságnak Egyiptom adott otthont. Mit tapasztalt, mennyire elterjedt ott a kézilabda, mennyire szeretik?

– A labdarúgás az labdarúgás mindenhol, de a kézilabda a második legnépszerűbb sportág Egyiptomban. Most talán még a futballnál is népszerűbb a kézilabda, mert a fociválogatott búcsúzott az Afrikai Nemzetek Kupájától a nyolcaddöntőben. Ahhoz, hogy sokan kövessenek, nyerned kell. Mindenkinek van egy álma a csapatunkkal. A kézilabda-válogatott az Egyiptomban, amely versenyképes a világban, így most megszaporodtak a támogatói.

Tíz éven át irányította vezetőedzőként az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát. 2023 novemberében felkerült a Pick Aréna Legendák falára Juan Carlos Pastor.

Fotó: Török János

– Franciaország nyerte az Európa-bajnokságot, Magyarország az ötödik helyen végzett, míg Spanyolország már a csoportkört követően búcsúzott. Mennyire tudta követni az eseményeket, mit gondol az Eb-ről?

– Amennyire volt lehetőségem az edzések, edzőmeccsek, videózások és bajnoki mérkőzések mellett, követtem az Eb-t. Franciaország és Dánia voltak a torna favoritjai, ők mindenkinél előrébb járnak. Most előbbi tudott nyerni, míg a bronzmeccsen a svédek, akik a következő csapat jelen pillanatban, így engem nem lepett meg a végeredmény. Magyarország elképesztő tornát játszott, nagyon boldog vagyok, mert az edzők, Chema és Miguel a barátaim, de nagyon örültem a három szegedi, Bence, Ricsi és Szita teljesítményének is. Megérdemelten szerezték meg ezt a fantasztikus ötödik helyet, gratulálok hozzá nekik! Spanyolország volt az Eb negatív meglepetése, de ne felejtsük el, hogy az elmúlt években milyen nagyszerű eredményeket értek el ők is.

– Mi volt az oka, hogy ilyen gyengén teljesítettek a spanyolok?

– Szerintem ennek a kulcsa az első csoportmeccsük volt, amikor tízgólos vereséget szenvedtek Horvátországtól, ráadásul néhány játékosuk megsérült. Ez a két dolog némi kétséget keltett a teljesítményükben, de Spanyolország a jövőben is egy bárkire veszélyes válogatott lesz.