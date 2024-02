Továbbra is egészen elképesztő, hogy milyen körbeverések jellemzik a férfi kosárlabda NB I./A csoportját. Tizenkilenc fordulót követően a harmadik Szolnok és tizenharmadik, utolsó előtti helyen álló Kecskemét között csupán három győzelem a különbség, jelenleg öt csapat is 8–11-es mérleggel áll. Éppen ezért van nagy jelentősége minden egyes győzelemnek, amelyeknek számát sajnos az előző három forduló során nem tudta növelni az SZTE-Szedeák.

Éppen ezért lehet életbevágó mindkét csapat számára a szombat esti, Szolnoki Olajbányász–SZTE-Szedeák mérkőzés, mert bár a szolnokiak a harmadik helyen állnak, de legutóbbi két meccsüket elveszítették. Az Alba elleni hazai rangadót követően múlt héten 91–77-es vereséget szenvedtek a Budapesti Honvéd otthonában.

Mindez tehát mutatja, sebezhető az Olajbányász, ám ahhoz, hogy ezt kihasználja Nikola Lazics csapata, mindenképpen jobban kell játszania, mint tette azt legutóbb a Kecskemét ellen.

– Úgy érzem, védekezésben követtünk el hibákat a Kecskemét ellen, sajnos csapatként nem tudtunk olyan teljesítményt nyújtani, ami győzelmet ért volna. Elismerés illeti az ellenfelünket, nagyszerűen dobtak, a magasemberük harminc pontot is szerzett. Meg kellett volna állítanunk őt, de sajnos ez nem sikerült. Látjuk, miben hibáztunk, azon dolgozunk, hogy a következő meccsre ezt kijavítsuk. Minden meccsen, így most is ugyanazt várom! Keményen kell játszanunk, és vissza kell térnünk ahhoz, ami korábban jellemzett bennünket. Védekezésben kell jól teljesítenünk, tartanunk magunkat a tervünkhöz, és úgy kell pályára lépnünk, hogy tudjuk, képesek vagyunk nyerni – mondta a találkozót megelőzően Noah Locke, a Szedeák játékosa,aki 22 pontjával a legeredményesebb szegedi volt a legutóbbi találkozón.

Szerdán még következik egy forduló, a szegediek a Körmendet fogadják ekkor, majd a magyar válogatott Eb-selejtezői miatt kéthetes szünet következik a bajnokságban.