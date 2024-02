A listavezetőt látja vendégül szerdán 18.45-től (élő: Sport1) a Bajnokok Ligája A csoportjának utolsó előtti, 13. fordulójában a Pick Szeged. A 23-szoros német rekordbajnok már harmadszor lép pályára a Pick Arénában, míg a szegediek éppen a hétvégén jubiláltak, a Fejér-B.Á.L. Veszprém ellen ötvenedik alkalommal játszottak tétmeccset a 2021. december 9-én átadott létesítményben. Az arénaavatón is a Kiel volt a Szeged ellenfele, akkor 30–26-ra győztek Bánhidiék.

Jelenleg a Kiel vezeti az A jelű nyolcast tizennyolc ponttal. Amennyiben Filip Jícha vezetőedző csapata nyer Szegeden, bebiztosítja helyét a legjobb nyolc között, a play off párharcban nem kellene pályára lépnie. A Szegednek már egy pont is elég lenne a legfőbb célja eléréséhez, a továbbjutáshoz, de egy győzelemmel akár feljebb is kerülhetnének a tabellán, amennyiben a többi eredmény is kedvezően alakul a Tisza-partiak számára.

Pocsékul kezdték a szezont a németek, hiszen a bajnokságban már hat vereséget is összeszedtek, aminek köszönhetően a Bundesliga megnyerésére már reális esélyük nem mutatkozik. Huszonkét fordulót követően 32 ponttal a negyedik a Kiel a tabellán. A listavezető Füchse Berlin 39-et, a második Magdeburg 36-ot, a harmadik Flensburg pedig 33-at gyűjtött eddig. A Német Kupától a legjobb 32 között a Wetzlarral szemben búcsúzott a Kiel, a Bajnokok Ligájában viszont teljesen más arcát mutatja eddig az észak-német csapat.

A Kiel jó vendég az utóbbi években Szegeden. A Pick Arénában maximális pontszámot hagytak itt eddig, hiszen az arénaavatót követően tavaly februárban 36–33-ra nyert a Szeged. Az utolsó Szeged–Kiel találkozó vendégsikerrel zárult az újszegedi sportcsarnokban, előtte viszont sorozatban három Juan Carlos Pastor együttese győzött.

Ami pedig az idei egyéni statisztikákat illeti, Mario Sostaric továbbra is ott van a legjobb góllövők között. 70 találatnál jár eddig, akárcsak a barcelonai Dika Mem és a párizsi Kamil Syprzak. A celjei Mitja Janc vezet 74 góllal, míg a GOG jobbátlövője, Emil Madsen 72-nél jár.