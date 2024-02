Lendületesen kezdte a mérkőzést a Pick Szeged. Melnicsuk révén még a komlóiak szereztek vezetést, de ezt követően Nagy Martin – ezúttal Imsgard maradt ki a meccskeretből Frimmel és Gaber mellett – sorozatban három védést mutatott be, míg támadásban Szilágyi Benjámin szárnyalt, két akciógóllal és egy sikeres hétméteressel, valamint Bánhidi találatával a 7. percben 1–4 állt az eredményjelzőn.

Negyedóra játékot követően már duplaannyi gólnál járt a Szeged, mint a Komló, 10–5-re vezetett. Mikler bár nem kezdett a kapuban, rendre felpattant a padról, köszönhetően Nagynak, aki remekelt, a Kolstad ellen parádézó hálóőr pedig ezúttal a fiatal poszttársat ünnepelte. Martins három okos góllal járult hozzá a 11–5-ös vezetéshez, amikor a 17. minutumban Marosán először kért időt.

Sikerült kettővel közelebb kerülniük a hazaiaknak a vendégekhez, de hamar visszaállt a hatgólos különbség. 9–15 után viszont az utolsó öt percben a pontatlan szegedi átlövéseknek köszönhetően a szünetre ismét visszajött mínusz négyre a Komló, 11–15. Nagy kilenc, Merkovszki kettő, Granic pedig négy védéssel zárta az első játékrészt.

Bánhidi Bence ismét remekelt. Komló hat lövésből hat góllal zárt.

Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Egyik oldalon sem a védekezés dominált a második félidő elején. A hazaiak fellelkesülve indítottak, a 39. percre 20–17-re zárkóztak fel. Most viszont nem követték el azt a hibát a szegediek, mint két héttel korábban Gyöngyösön. Nem engedték igazán közel az ellenfelet, Nagy továbbra is stabilan védett, a másik térfélen pedig Bánhidi harcolt meg egy fontos labdáért, Sostaric és Jelinic pedig “vajkézzel” lőtték a ziccereket (44. perc, 19–25).

A komlóiak hét a hat elleni támadásokkal indították meg utolsó felzárkózási rohamukat, amellyel mínusz háromig jöttek fel. A szegedi rutin döntött, a végén Mikler is mutatott be még védéseket, így Bodó gyenge lövőteljesítménye is belefért, 29–35.

Kárpáti Krisztián, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője: – Nehéz mérkőzést játszottunk, mert a Komló jól felkészült belőlünk és kiválóan támadtak hét a hat ellen. Hatalmasat küzdöttek, a komlói szurkolótábor pedig egy plusz lökést adott a hazai csapatnak, mindig élmény itt játszani. Értékes két pontot szereztünk! Természetesen nem volt könnyű dolgunk, hiszen csütörtökön este még otthon játszottunk, eléggé leharcolt állapotban érkeztünk ide, a sok magas játékosunk nehéz frissen tartani és lendületbe hozni az NB I.-es mérkőzésekre. A tervezett cserékkel picit kockáztattunk, de örülök a győzelemnek és sportszerű meccs után sérülésmentesen zártunk.

Nagy Martin, az OTP Bank-Pick Szeged játékosa: – Nem szerettünk volna hibázni, mint Gyöngyösön. Küzdöttünk, hajtottunk, tudtuk, hogy mi vár itt ránk. Örülök, hogy nekem és Mikler Rolinak is jól ment a védés.

Komló–OTP Bank-Pick Szeged 29–35 (11–15)

Férfi kézilabda, NB I., 16. forduló. Komló, 800 néző. Vezette: Haskó, Natkai.

Komló: Merkovszki – Urbán 1, BOGDANIC 5/2, Vekic, Rotim 2, Jerkovic 3, MENYHÁRT 5. Csere: GRANIC (kapus), MELNICSUK 7, Veszelinovics, Szöllősi O., Váczi M. 3, Ács 2, Kovács D. 1, Bazsa, Varga Sz. Vezetőedző: Marosán György.

OTP Bank-Pick Szeged: NAGY M. – Szilágyi 4/1, Stepancic 4, MARTINS 4, BÁNHIDI 6, Bodó, JELINIC 7. Csere: Mikler (kapus), Kalaras, Garciandía 2, Mackovsek 1, SOSTARIC 6/3, Bombac, Szita 1, Molina. Vezetőedző: Kárpáti Krisztián.

Hétméteres: 3/2, ill. 5/4.

Kiállítás: 6, ill. 6 perc.