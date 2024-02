Az utolsó negyedóráig nyílt mérkőzést tudott játszani az őszi bajnok SZVSE-vel a Makó. A nagy szélben lejátszott találkozón a hagymavárosiak egygólos hátrányban voltak húsz perccel a mérkőzés vége előtt, ám ekkor reklamálásért kiállították Vas Károlyt. Az emberelőnyt kihasználták a Vasutasok, akik lezárták a meccset.

Szintén villant a piros lap a forduló rangadóján is. Tiszaszigeten a hazaiaknál Bánfi Dominik a 41. percben szedte össze a második sárgáját, miután a játékvezető egy tizenhatoson belüli szituáció után műesésért másodjára is felmutatta neki a lapot. Csakhogy emberhátrányban is előnybe került a Tiszasziget, miután egy beadást követő lecsorgónál Szilágyi egy szép lövőcsel után betalált. A térfélcserét követően azonban egy szögletet követően fejjel Bozóki egyenlített, és ugyan akadtak még lehetőségei az Algyőnek, de döntetlen lett a vége – ezzel az SZVSE előnye 12 pontra nőtt a Tiszasziget előtt.

Tartja harmadik helyét a Kiskundorozsma, amely az FK Szeged otthonában tudott nyerni, a hazaiak több mint egy félidőt emberhátrányban játszottak a kapus Kovács Ákos kiállítása miatt. A dorozsmaiak tizenhárom játékperc alatt háromszor is betaláltak, ezzel pedig eldöntötték a mérkőzést.

Szintén a végjátékban volt eredményes, így legyőzte a Szentest, ezzel pedig a tabella negyedik helyére lépett a Mórahalom. Papp Endre csapata zsinórban a harmadik sikerét aratta,és három pontra megközelítette a dobogós Kiskundorozsmát. A Kurca-partiak immáron hét meccse nyeretlenek a bajnokságban.

Egy helyet lépett előre a Balástya is, amely a Bordány ellen tudott nyerni, így megelőzte a makóiakat. A Balástya az első félidő felére kétgólos előnyre tett szert, ami döntőnek bizonyult ezen a mérkőzésen.