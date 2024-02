Öt győzelemmel a háta mögött, a Zöld csoport legjobb formájában lévő gárdaként utazhatott az NKA Universitas Pécs II.-höz a Vásárhelyi Kosársuli.

Nehezen lendültek játékba a vásárhelyiek, ennek ellenére azonban az első negyedet Rosics kosarával mégis előnnyel zárták, 17–19. Jól kezdte a második játékrészt a vendégcsapat, egy 2–14-es etap után, Rosics és Borbáth hárompontosait követően már tíz ponttal vzetett 23–33-nál. Próbáltak kapaszkodni a hazaiak, de a kétszámjegyű különbség megmaradt a nagyszünetre is, 30–40.

A harmadik negyed is hasonlóan telt, amint kicsit közelebb léptek volna a hazaiak, mindig jött egy tripla a Kosársulitól, Orgona, majd kétszer Kelemen jelentkezett egy-egy megnyugtató triplával.

A negyedik negyedben azonban támadásban megtorpant a Kosársuli, a hazaiak pedig kihasználták ezt,és 59–62-nél egylabdás különbségre zárkóztak, de ekkor Rosics kosarával sikerült öt pontra visszalépni. Innen zsinórban hat vásárhelyi pont következett, és ezt követően már nem volt kérdés, a kritikus pillanatban higgadtabb volt a Kosársuli, amely végül hét ponttal, 74–67-re nyert Pécsett, és zsinórban a hatodik győzelmét aratta – ezzel pedig meg is előzte ellenfelét a tabellán, és már a rájátszást jelentő nyolcadik helyen áll.

A Vásárhelyi Kosársuli legközelebb február 23-án, pénteken 18.30-tól a szintén a rájátszásért küzdő Dunaharasztit fogadja.

Miljan Rakics, az NKA Universitas Pécs II. edzője: – Harcoltunk ahogy tudtunk és akármennyire is bosszantó, sajnos ma is egy nagyon rövid rotációval tudtunk dolgozni. Büszke vagyok a srácokra, amiért nem fehér zászlót feltartva mentek ki a pályára, a legjobbjukat adták. Megvoltak a szép jeleneteink a negyedik negyedben, de vétettünk néhány hibát, amit könyörtelenül ki is használt a Vásárhely a könnyű ziccerekkel és szerintem ez jelentette a mérkőzés végét. Nem volt elég energiánk a végére hogy fussunk velük. Mindenesetre gratulálok a Vásárhelynek és további sok sikert kívánok nekik.

Utasi Gábor, a Kosársuli edzője: – Ha idegenben nyer a csapat, annak mindig nagyon kell örülni. Ennek ellenére van bennem egy kis hiányérzet, mert nem játszottunk jól. Azt éreztem, hogy fejben nem vagyunk ott tökéletesen, de akarással, brusztolással, szívvel sikerült kiharcolnunk a győzelmet és azt sosem kell megmagyarázni. Hiszem, hogy ennél jobban fogunk koncentrálni és megyünk tovább a megkezdett úton.

NKA Universitas Pécs II.-Vásárhelyi Kosársuli 67-74 (17-19, 13-21, 20-22, 17-12)

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, 20. forduló. Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia, Fűzy Ákos pálya. Vezette: Horváth, Benedek, dr. Popgyákunik.

NKA Universitas Pécs II.: Füzesi 11, Bolyos 18/6, Antal 2, Korszunszkij 15/6, Kelemen 16. Cserék: Nyilas 3/3, Teszárik 2, Dimitrijevic. Vezetőedző: Miljan Rakic.

Kosársuli: Rosic 19/3, Borbáth 9/3, Balogh 10, Bálint 5/3, Orgona 9/3. Cserék: Kelemen 17/6, Pinnyey 5, Bősz, Kass, Knyur. Edzőpáros: Utasi Gábor, Saša Vejinović.