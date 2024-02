Ki ne emlékezne arra a bizonyos hatalmas gólra a Fradi kapujába, amelynél 1981-ben a SZEOL-pályán "felvarrta" a labdát 12 ezer néző előtt 30 méterről a bal felső sarokba.

Aztán ott volt a rengeteg csel, a labdaátvételek, amelyek mind-mind élményszámba mentek.

Orosházi László betöltötte a 68. életévét.

– Jól vagyok, köszönöm az érdeklődést, bár ilyenkor azért rájövök, hogy elteltek azok a bizonyos évtizedek felettem is – mondta érdeklődésünkre.

A korábbi kiváló labdarúgó Szegeden él, miközben fiai Budapesten. Az csak természetes, hogy nem tudott elszakadni a futballtól.

– Igaz, manapság már csak nézem, de ebben a tekintetben mindenevő vagyok. Most leginkább a Liverpoolnak szurkolok: Szoboszlai Dominik miatt kezdtem el követni az angol klubot, és szenzációs futballt mutatnak be a magyar játékos vezérletével. Nem adják oda az ellenfélnek a labdát, addig passzolnak, amíg gól nem szereznek. Van egy fogadásom is Szoboszlaival kapcsolatban, amelynek tárgya egy négy személyes vacsora. Azt mondom, 25 éves korára a spanyol Real Madrid játékosa lesz – nyilatkozta a születésnapján Orosházi.