– Hat meccse nem kapott gólt a szegedi csapat. Kapusként ez mennyire lélekemelő?

– Ennek csak örülni lehet, de mindez elsősorban a csapat érdeme. A csatárt a szerzett gólok minősítik, a kapust pedig az, mennyiszer találnak a kapujába az ellenfelek. Jó dolog, de olyan nagy jelentőséget nem tulajdonítok neki. Az viszont lényeges, hogy a meccs per kapott gól átlagunk elég extra: ha egy csapat tudja hozni ebben a tekintetben az egyes átlagot, már az sokat jelent és az a csapat bármire képes lehet, ellenünk pedig a 19 bajnokin csak 13-szor voltak eredményesek az ellenfelek. Így könnyebb mérkőzést is nyerni, hiszen alkalomadtám elég egyetlen találat, hogy megszerezzük a három pontot. Talán így a támadókra is kisebb felelősség hárul, mert ha így védekezünk, akkor nem az jár a fejükben, hogy két-három gól kell a sikerhez. Elég egy lecsorgó, megpattanó, rosszul eltalált labda, amely révén megszületik a győztes gól.

– A csapat 13 mérkőzés óta veretlen. Ez a statisztika már érdekesebb?

– Igen, ennek például nagyon örülök, mert ez azt mutatja, bármennyire sem jönnek mindig a sikerek, minket nem lehet könnyen megverni.

– Egy újabb adat: idegenben még veretlen a Szeged-Csanád GA. Nehezebb hazai pályán játszani?

– Szerintem nincs különösebb jelentősége, hol játszunk, ám azért hazai közönség előtt mindig más szerepelni, hiszen egyedi és rendkívül lelkes a szurkolótáborunk. Egyetlen egy vereségünk van, ezt éppen saját pályán szenvedtük el egy olyan mérkőzésen, amelyen nekünk semmi sem jött össze. Egy megpattanó lövés után került a kapunkba a labda, hátrányban pedig nem tudtunk megújulni a Csákvár ellen még tavaly augusztus végén. Az mindenképpen jó dolog, hogy idegenben ennyire stabilak vagyunk, és veretlenül lehozzuk a meccseket.

– Négy, illetve tizenkét pontra vannak a feljutó helyek. Mennyire sok ez a távolság?

– Sok meccs van még hátra... Amióta futballozom, vagy esetleg nézem a mérkőzéseket, elég sok komoly visszaesést, netán feltámadást láttam már. Nem kevés a pontkülönbség, de azért volt már olyan, hogy hat-hét-nyolc pontos különbségek hamar eltűntek. Bármi közbejöhet, nekünk pedig ott kell lenni, és ha netán összejön ez az összeomlás, akkor lőtávolon belül maradjunk. Elfoglaljuk a vadászlest, és várjuk a lövési engedélyt.

– A Vasas elleni rangadóban nem volt több a gól nélküli döntetlennél?

– A 89-90. percig azt gondoltam, hogy azon a meccsen nem nagyon tudjuk megszerezni a három pontot. A végén viszont volt két olyan lövőhelyzetünk, amellyel meg is nyerhettük volna a mérkőzést. Belül azt éreztem, hogy ebben nem volt több, és ha már nem tudunk győzni, legalább ne bukjunk el. Ha a két lehetőség egyike bemegy, az extra. Az iksz nem rossz, hiszen a Vasas otthonában játszottunk döntetlent, de ha átfordítjuk, és azt mondjuk, hogy nem játszottunk túl jól, mégis képesek voltunk a döntetlenre, akkor meg más érzések vannak bennem. Elég vegyes így most a kép, de még bőven van meccs, és most az Ajka elleni a legfontosabb.