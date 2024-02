2020-ban már pályára lépett huszonkét mérkőzésen Pleszkán Tibor vásárhelyi mezben. A 2019–2020-as szezon tavaszi idényében két meccset játszott – mivel a bajnokságot félbeszakadt a covid-járvány miatt – a sárga-kékekkel a megyeegyben, ezeken ötször volt eredményes a bajnokcsapatban. A feljutást követően a 2020–2021-es kiírás őszén tizennyolcszor kezdett és kétszer csereként lépett pályára az NB III. Közép csoportjában, kilenc gólt lőtt.

A 33 éves támadó hódmezővásárhelyi szereplése óta megfordult Cegléden, Dabason, Nagykanizsán és Dunaföldváron. Ceglédi mezben az NB III. Közép csoportjában tizenöt gólt szerzett a 2021–2022-es szezonban, mellette pedig háromszor a MOL Magyar Kupában is eredményes volt.

Idén nyolc meccset játszott Dunaföldváron. Az NB III. Nyugati csoportjában ötször számítottak rá csereként, egyszer talált be. A MOL Magyar Kupában kétszer talált be, miután ugyanennyiszer lépett pályára. A Tolna Megyei Kupa döntőjében is duplázott Pleszkán, csapata pedig 7–0-ra nyert a Bátaszék ellen.

– Tibi személyében egy rutinos centerjátékost tudhatunk magunkénak. Már számtalan alkalommal bizonyította képességeit, hiszen pár évvel ezelőtt már meghatározó tagjává vált NB III.-as csapatunknak. Remekül használja ki helyzeteit, ez látszódik abból is, hogy mindig gólokkal segíti aktuális együttesét – nyilatkozta Pleszkán leigazolása kapcsán a HFC sportigazgatója, Szűcs Róbert.