A vegyes váltóval olimpiai bronzérmes magyar versenyző a reményfutamokból küzdötte magát a negyeddöntőbe, ahol öt riválissal harcolt a két biztos továbbjutó helyért. A 29 éves szegedi gyorskorcsolyázó hiába futott már háromszor a délelőtt folyamán, nemcsak "utazott" a mezőnyben, hanem küzdött a minél jobb pozícióért, és egyre feljebb tört. Féltávnál már harmadikként haladt, de fél körrel a vége előtt az egyenesben kínai ellenfele visszaelőzte, így Kónya negyedikként haladt át a célvonalon.

– Kettős érzéseim vannak, mert megint közel voltam a továbbjutáshoz, nagyon pici hiányzott, hogy meglegyen a legjobb tíz, ami a célom volt. Az vigasztal kicsit, hogy a kínai ideje sem volt elég az elődöntőhöz, de a harmadik hely akkor is jobban esett volna. Keserédes ez a vb, mert nagyon jól ment a versenyzés 500-on és most 1000-en is, illetve a váltóban is benne volt a jobb eredmény. De majd jövőre – értékelt Kónya, aki az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, örül, ha kívülről is látszik, hogy bátran mernek versenyezni.

Szerinte ez a vagány hozzáállás annak tudható be, hogy Nicholas Gooch és magyar váltóval olimpiai bajnok Knoch Viktor remek edzéstervet rakott össze megfelelő regenerációs idővel, így a női csapat tagjai nagyszerű formában érkeznek a versenyekre.

Ami a világbajnokság zárónapjának további szegedi érdekeltségű eredményeit illeti, 1000 méteren a hölgyeknél Somodi Maja 41.-ként zárt, ugyanezen a távon a férfiaknál Jászapáti Péter 24. lett. A 3000 méteres női váltó a B döntőben volt érdekelt, és végzett összesítésben a 12. helyen, míg a 2000 méteres vegyesváltó a 11. helyet szerezte meg.

Eredmények, férfi 1000 m, világbajnok: William Dandjinou (Kanada) 1:25.534 perc, 2. Pietro Sighel (Olaszország) 1:25.555

3. Luca Spechenhauser (Olaszország) 1:26.026, ...24. Jászapáti Péter, ...56. Bontovics Balázs.

Női 1000 m, világbajnok: Kristen Santos-Griswold (Egyesült Államok) 1:42.717 perc, 2. Kim Gilli (Koreai Köztársaság) 1:43.049, 3. Arianna Fontana (Olaszország) 1:43.074, ...14. Kónya Zsófia, ...41. Somodi Maja.

Női 3000 m-es váltó, világbajnok: Hollandia (Selma Poutsma, Yara van Kerkhof, Michelle Velzeboer, Xandra Velzeboer) 4:07.788 perc, 2. Egyesült Államok (Eunice Lee, Julie Letai, Kristen Santos-Griswold, Corinne Stoddard) 4:08.061, 3. Kanada (Danae Blais, Kim Boutin, Rikki Doak, Renee Marie Steenge) 4:12.675, ...12. Magyarország (Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka)

2000 m-es vegyes váltó, világbajnok: Kína (Fan Ko-hszin, Kung Li, Lin Hsziao-csün, Liu Shaoang) 2:37.697 perc, 2. Olaszország (Chiara Betti, Andrea Cassinelli, Arianna Sighel, Pietro Sighel) 2:37.747, 3. Egyesült Államok (Andrew Heo, Marcus Howard, Kristen Santos-Griswold, Corinne Stoddard) 2:39.369, ...11. Magyarország (Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Jászapáti Péter, Tiborcz Dániel)