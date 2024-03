Vármegyei I. osztály, 21. forduló

Hódmezővásárhelyi FC II.–Makó FC 3–2 (3-0)

Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Tihanyi Gábor – jól (Csöngető, Szeles).

HFC II.: Jandó – Vass, Vastag, Orovecz (Karácsonyi, 78.), Pálinkás (Arany, 88.), Bencze, Buzás, Rabecz B., Török (Czékus, a szünetben), Mahler (Borbás, a szünetben), Kis D. (Kónya, 73.). Edző: Vinnai István.

Makó: Kurunczi – Molnár D., Vas, Kardos (Pepó, 80.), Frank, Beke (Czebe, a szünetben), László (Horváth G., 87.), Rakity, Dancsó, Pataki (Megyesi, a szünetben), Bohák D. Edző: Botlik Róbert.

Gólszerzők: Orovecz (1.), Mahler (15.), Pálinkás (32.), ill. Megyesi (68.), Frank (81.).

Jók: mindenki, ill. Bohák D., Dancsó, Frank.

Vinnai István: – Jó iramú mérkőzésen az első félidei játékunk alapján úgy gondolom, megérdemeltük a győzelmet. A szünet után nehézzé tettük magunknak a meccset.

Botlik Róbert: – Egy jó iramú mérkőzésen szenvedtünk vereséget. Kár, hogy a két csapathoz az a tényező nem tudott felnőni, amely hozzátartozik a játékhoz.

Szentesi Kinizsi–SZVSE-G-Falc Kft. 2–7 (1-3)

Szentes, 100 néző. Vezette: Bálint Dániel – jól (Gargya, Paczér).

Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – Bartucz B., Dovics, Mihály, Sarusi (Fábrik, 72.), Locskai, Péter, Berkó, Piti, Becsek, Bertók (Illés, 65.). Edző: Szöllősi Ferenc.

SZVSE: Seres – Pócs (Miklós-Balogh, 75.), Csamangó (Fodor, 65.), Rádai, Beretka, Albert, Mezei, Kelemen V. (Kormányos, 62.), Papp Á., Amariutei (Ábrahám-Fúrús, a szünetben), Baji. Edző: Kelemen Balázs.

Gólszerzők: Becsek (43., 11-esből), Illés (76.), ill. Albert (7., 58.), Amariutei (9.), Pócs (33.), Kelemen V. (61.), Ábrahám-Fúrús (82.), Mezei (84.).

Jók: Mihály, Dovics, ill. mindenki.

Szöllősi Ferenc: – Az osztály egyik élcsapata ellen próbáltunk tisztességesen helytállni, ennyire futotta a mai napon. Jövő héten visszatérnek a hiányzóink, reménykedünk egy jobb folytatásban.

Kelemen Balázs: – Kiváló hozzáállással nagyon fontos három pontot szereztünk a jól küzdő, fiatal Szentes otthonában.

Kiskundorozsma–DB Futball Bordány SK 4–0 (1-0)

Szeged-Kiskundorozsma, 100 néző. Vezette: Pap Zsigmond Csaba – jól (Burzon, Csöngető).

Kiskundorozsma: Rozs – Varga Á., Molnár K., Kalapács (Agócsy, 79.), Bodonji (Tóth N., a szünetben), Hochheiser, Ottlik Márk, Ottlik Máté, Lóki, Kis B., Bozsó. Edző: Ottlik Sándor.

Bordány: Grund – Márki, Kovács P., Visnyei, Rácz M. (Krizs, a szünetben), Kiss T., Kis L., Arany (Pióker, a szünetben), Rádóczi (Meszes, 12.), Sárkány (Fodor, 67.), Kovács K. (Márton, 59.). Edző: Nagy Torma Ricsárd.

Gólszerzők: Kalapács (27., 63.), Ottlik Máté (66.), Ottlik Márk (89.).

Jók: Ottlik Máté, Kalapács, Lóki, Ottlik Márk, ill. senki.

Ottlik Sándor: – A jól játszó Bordány ellen megérdemelt győzelmet arattunk.

Nagy Torma Ricsárd: – Ami a játékot illeti, azzal nem volt baj, de a gólok tekintetében továbbra is várjuk az áttörést.

Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Balástya 7–1 (3-1)

Mórahalom, 150 néző. Vezette: Kiss Richárd – kiválóan (Gera, Szűcs).

Mórahalom: Weszelovszky – Vajda, Hatvani (Tajthy, 72.), Ábrahám, Csizmadia (Mészáros, 24.), Holcsik (Hovanyecz, 69.), Pető, Pióker, Dobronoky, Bokányi, Szalma (Csehó, 60.). Edző: Papp Endre.

Balástya: Mészáros – Bitó, Szobácsi (Sári, 51.), Bagi, Szántó, Márkus (Faragó, 63.), Vörös (Nagymihály, 75.), Tóth G., Bárkányi, Vámos (Szádeczky, 57.), Tóth P. (Mágocsi, 57.). Játékos-edző: Szádeczky Zalán.

Gólszerzők: Hatvani (9., 44.), Dobronoky (39.), Bokányi (55., 66., 84.), Pióker (78.), ill. Bitó M. (18.).

Kiállítva: Bagi (24.).

Jók: mindenki, (Bokányi a mezőny legjobbja), ill. senki.

Papp Endre: – Jól kezdtük a mérkőzést, akkor is gólra törően játszottunk, a kiállítás után pedig csak a gólarány volt a kérdéses. Azt követően is odatette magát a csapat, a győzelmet a két sérültünk árnyékolja be.

Szádeczky Zalán: – A kiállítás megpecsételte a mérkőzést. Mielőbbi felépülést kívánunk a mórahalmi sérült játékosnak, gratulálok nekik a győzelemhez!

FK 1899 Szeged-SZEOL–Tiszasziget 0–1 (0-0)

Szeged-Petőfitelep, Szalai „Dzsínó” István sporttelep, 100 néző. Vezette: Biber Tamás – jól (Juhász, Rosta).

FK Szeged: Kovács Á. – Tóth G., Oláh, Csuka (Hegyesi P., 67.), Hegyesi B. (Fóris, 67.), Bóta (Giba, 59.), Cs. Tóth, Magyar, Molnár Á. (Varga V., 59.), Sisák, Tóth A. (Bürgés, 87.). Edző: Dóra János.

Tiszasziget: Tombácz – Nagy A. (Skribek Á., 79.), Szilágyi, Skribek B., Drágity, Buzsáki (Varga Z., 72.), Bálint D., Baka (Balla, 87.), Dancsok, Farkas, Tóth J. Edző: Bány Tamás.

Gólszerző: Kovács Á. (93., öngól).

Jók: mindenki, ill. Tombácz.

Dóra János: – Mindent elárul, hogy a mezőny legjobbja az ellenfél kapusa volt. Többet nem mondhatok.

Bány Tamás: – Lehet, hogy nekünk pont egy ilyen meccs kellett. Talán a későbbiekben megbecsüljük a győzelmeket. Kitartást kívánok Dóra János barátomnak!

Ásotthalom–M-Perfect Home Algyő 0–2 (0-2)

Ásotthalom, 120 néző. Vezette: Kiss Márkó – kiválóan (Maurer, Minda).

Ásotthalom: Mityók – Malatinszki D., Farkas, Savanya, Vetstein (Víg, 64.), Góra (Kukli, 67.), Szilágyi, Dobák T., Király, Kothencz G. (Szász, 74.), Hevesi (Horváth T., 55.). Edző: Hevesi Tibor.

Algyő: Heckó – Rádi (Kovács M., 64.), Vastag, Bozóki (Bogdán, 55.), Horváth A., Patai (Daróczi, 72.), Dudás (Kardos, a szünetben), Deák, Csányi, Pócs (Semjényi, 55.), Selyem. Edző: Fülöp Tibor.

Gólszerzők: Deák (13.), Selyem (18.).

Jók: Király, ill. Selyem, Deák.

Hevesi Tibor: – A jobban és pontosabban játszó Algyő megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

Fülöp Tibor: – A nehéz talaj ellenére próbáltunk szép támadásokat vezetni. Az első perctől kezdve kézben tartottuk a meccset, a legfontosabb számunkra a három pont volt.

A 22. forduló programja:

Szombat, 15 óra: Tiszasziget–Hódmezővásárhelyi FC II., Balástya–FK 1899 Szeged-SZEOL, DB Futball Bordány SK–Kéménygyártó-Mórahalom VSE, M-Perfect Home-Algyő–Kiskundorozsma, Makó–Szentesi Kinizsi. Vasárnap, 15 óra: SZVSE-G-Falc Kft.–Ásotthalom.

A vármegyei I. osztály állása

1. SZVSE 21 19 0 2 88 – 26 57

2. Algyő 21 13 4 4 47 – 20 43

3. Mórahalom 21 13 3 5 52 – 22 42

4. Dorozsma 21 13 3 5 40 – 20 42

5. Tiszasziget 21 11 7 3 47 – 21 40

6. Makó 21 9 4 8 44 – 48 31

7. Balástya 21 7 2 12 33 – 56 23

8. HFC II. 21 6 1 14 32 – 55 19

9. Szentes 21 5 4 12 39 – 58 19

10. Bordány 21 5 3 13 29 – 57 18

11. Ásotthalom 21 4 4 13 21 – 46 26

12. FK Szeged 21 3 1 17 21 – 64 10