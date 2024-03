A szegedi klub minden korosztályos csapatában szerepelnek lányok, és mint Hegyi Ádám hozzátette, sok korosztályban kimondottan húzóembereknek is számítanak. Az U25-ös csapatra egyébként hétvégén a Ferencváros vár a két meccsig tartó negyeddöntő második találkozóján, az elsőt az FTC 8:4-re nyerte meg.

A szegedi klub egyik tehetséges, U12-es csapatban szereplő játékosa, Szabó Bíborka is keményen állta a feladatokat az edzés során.

– Régebben korisuliba is jártam, ott is invitáltak, hogy jöjjek jégkorongozni. Nagyon szeretek játszani, gyorsan korcsolyázni, a későbbiekben szeretnék válogatott játékossá válni, és később is szeretnék a jégkorong környékén maradni valamilyen formában. Még gyakorolnom kell az ütközéseket, de nem ijedek meg egy-egy ilyen szituációnál, de ha felkennek a palánkra, nem hátrálok meg – mondta Szabó Bíborka.