Nagy Péter olimpikon súlyemelő eredménylistáján eddig három ötkarikás játékokon való részvétel szerepel. A londoni, a Rio de Janeiroi és a 2021-es tokiói olimpia után most Párizsba készül, ám a kvóta még nem biztos, áprilisban dől el, kijut-e a versenyre.

A Szegedi Lelkesedés SK sportolója legújabb podcastunkban nemcsak a sikereiről, de a kudarcairól is őszintén mesél. A sikeres sportoló szavai között jól olvasók a siker titkát is meglelhetik, ami ahhoz kell, hogy az ember az életben jól súlyozzon. Nagy Péter ezen felül beszél a Szegedhez fűződő érzelmeiről is pont úgy, ahogyan jövőbeni terveiről.